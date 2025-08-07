इश्क में बेशर्म हुई मामी, भांजे संग हो गई सेट; पति को ऐसा फोटो भेजी कि सब हिल गए

पति-पत्नी की जिंदगी की गाड़ी खुशी-खुशी चल रही थी कि भांजे की एंट्री हो गयी। घर आते जाते भांजे से मामी को प्रेम हो गया। पति के बाहर रहने पर पूनम अक्सर घर बुला लेती थी।

खबर बिहार के बांका से है जहां एक महिला रिश्ते के भांजे के प्यार में इस कदर पागल हुई कि रिश्तों की मर्यादा भूल गई। 10 साल और 8 साल के दो बेटों को साथ लेकर भांजे के साथ फरार हो गई। दोनों ने मंदिर में शादी रचाई फिर पत्नी ने खुद पति को शादी की तस्वीरें व्हाट्सएप कर दिया। फोटो देख पति ऐसा बेचैन हुआ और बेटों की बरामदगी के लिए पुलिस के पास पहुंच गया। वह रो-रोकर बेटों की वापसी के लिए गुहार लगाने लगा। पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है।

जानकारी के मुताबिक अमरपुर थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव की विवाहिता पूनम का दिल अपने ही भांजे पर आ गया तथा दोनों ने भाग कर शादी कर ली। वह शिवम कुमार की पत्नी थी लेकिन अब भांजे के साथ रंगरेलियां मना रही है। शिवम ने बताया कि उनकी शादी वर्ष 2014 में अमरपुर दिग्घी पोखर के पूनम कुमारी से हुई थी। शादी के बाद दोनों को दो पुत्र दस वर्षीय आकाश कुमार एवं आठ वर्षीय ऋषि कुमार हुए। दोनों बच्चों के जन्म के बाद उनका रिश्ते का भांजा गोगरी जमालपुर थाना क्षेत्र के भुरिया दियारा का अंकित कुमार उनके घर आने-जाने लगा।

पति-पत्नी की जिंदगी की गाड़ी खुशी-खुशी चल रही थी कि भांजे की एंट्री हो गयी। घर आते जाते भांजे से मामी को प्रेम हो गया। पति के बाहर रहने पर पूनम अक्सर घर बुला लेती थी। पति को इसकी भनक भी नहीं थी। दो दिन पूर्व उनकी पत्नी अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से निकल गई। उन्होंने पत्नी एवं बच्चों की खोजबीन की लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला।‌ थक हारकर वह पुलिस से शिकायत की तैयारी ही कर रहा था कि मोबाइल पर आए एक फोटो ने उसे हिला कर रख दिया।