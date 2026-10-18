मामी कर रही थी खुदकुशी, मनाने में पोखर में डूबी भांजी, बचाने में मामा की गई जान; 2 मौत से मातम

आहर में डूबकर मामा और भांजी की एक साथ हुई मौत से गांव में मातम पसर गया।

डोभी, एक संवाददाता। बिहार के गया में मामा-मामी के झगड़े में पोखर में डूबकर भांजी की मौत हो गई। बच्ची को बचाने के क्रम में मामा की भी जान चली गई। दोनों डोभी थाना क्षेत्र के मिसरीटांड गांव में रविवार दोपहर आहर में डूब गए। मृतकों की पहचान गांव के 25 वर्षीय गौतम कुमार और उसकी 14 वर्षीय भांजी रचना कुमारी के रूप में हुई है। घटना के बाद गांव में मातम पसरा है। इस घटना का सबसे अहम पहलू यह है कि जो महिला(मामी) खुदकुशी करने पर अमादा थी उसकी जान को कुछ नहीं हुआ।

ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार, रविवार को किसी बात को लेकर गौतम की पत्नी से नोकझोंक हुई थी। विवाद के बाद उसकी पत्नी ने घर में फांसी लगाने का प्रयास किया, लेकिन गौतम ने उसे बचा लिया। इसके बाद उसकी पत्नी मिसरीटांड आहर की ओर चली गई। वह आहर में कूदना चाहती थी। इसकी सूचना मिलने पर गौतम भी वहां पहुंच गया और उसे रोकने में जुट गया।

आहर के पास हुआ विवाद आहर के समीप गौतम और उसकी पत्नी के बीच फिर से तीखी नोकझोंक होने लगी। इसी दौरान पीछे से उसकी भांजी रचना भी वहां पहुंच गई। वह दोनों के बीच हो रहे विवाद को सुलझाने का प्रयास करने लगी। इसी दौरान पति-पत्नी के बीच धक्का-मुक्की और बीच-बचाव के क्रम में पैर फिसलने से रचना आहर में गिर गई। रचना को आहर में गिरता देख गौतम उसे बचाने के लिए पानी में कूद पड़ा। लेकिन, दोनों गहरे पानी में चले गए और डूबने से उनकी मौत हो गई। मामा और भांजी की एक साथ मौत से गांव में कोहराम मच गया।

परिजनों ने बच्ची का पोस्टमार्टम नहीं कराया घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। लोगों ने दोनों के शवों को पानी से बाहर निकाला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। डोभी थानाध्यक्ष मुकेश कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और आरंभिक जांच के बाद गौतम के शव को पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया भेज दिया। वहीं, परिजनों ने रचना का पोस्टमार्टम नहीं कराया है।