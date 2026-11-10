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बिहार में टीचरों की हाजिरी अब आंख की पुतली मिलान कर बनेगी, लोकेशन भी बताना होगा; नई व्यवस्था

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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नई व्यवस्था में केवल शिक्षक की पहचान ही नहीं, बल्कि उनकी लोकेशन का भी सत्यापन होगा। मोबाइल जीपीएस से यह पता लगेगा कि शिक्षक स्कूल में हैं या नहीं। शिक्षकों को अपने मोबाइल में शिक्षा विभाग का अटेंडेंस ऐप खोलना होगा।

Bihar Teacher
बिहार में टीचरों के हाजिरी बनाने को लेकर नई व्यवस्था शुरू होगी। (प्रतीकात्मक फोटो)

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था अब बदलेगी। तस्वीर से हाजिरी बनाने में गड़बड़ी की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद अब चेहरे की पहचान (फेस रिकॉग्निशन) और आंख की पुतली (आइरिस) स्कैन तकनीक से होगी। नई व्यवस्था में शिक्षकों के चेहरे और आंखों की पहचान का मिलान पहले से पंजीकृत डाटा से होगा। साथ ही जीपीएस से शिक्षक की लोकेशन भी सत्यापित की जाएगी। इसका उद्देश्य शिक्षकों का स्कूल परिसर में रहना सुनिश्चित करना है।

नई व्यवस्था में केवल शिक्षक की पहचान ही नहीं, बल्कि उनकी लोकेशन का भी सत्यापन होगा। मोबाइल जीपीएस से यह पता लगेगा कि शिक्षक स्कूल में हैं या नहीं। शिक्षकों को अपने मोबाइल में शिक्षा विभाग का अटेंडेंस ऐप खोलना होगा। इसके बाद ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। उपस्थिति दर्ज करने के लिए ऐप में कैप्चर अटेंडेंस बटन पर क्लिक करना होगा। इस दौरान मोबाइल का फ्रंट कैमरा चालू रहेगा और शिक्षक को कैमरे के सामने चेहरा दिखाना होगा। फेस रिकॉग्निशन तकनीक से चेहरे का मिलान पहले से पंजीकृत डाटा से किया जाएगा। इसके साथ आइरिस स्कैन से आंखों की पहचान का भी सत्यापन होगा।

एआई तकनीक से शिक्षकों के डाटा का होगा मिलान

सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की पूरी प्रक्रिया में कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) की मदद लेने का प्रस्ताव है। इसके माध्यम से शिक्षकों के चेहरे और आंखों से संबंधित आंकड़ों का पंजीकृत डाटा से मिलान किया जाएगा। सत्यापन के दौरान चेहरा स्पष्ट दिखना जरुरी होगा। इसके लिए चश्मा औऱ मास्क हटाने जैसी शर्तें भी रखी जा सकती हैं। प्रस्तावित व्यवस्था में शिक्षकों को स्कूल आने औऱ जाने, दोनों समय उपस्थिति दर्ज करनी होगी। इसके लिए इन और आउट की व्यवस्था की जाएगी। दोनों समय फेस रिकॉग्निशन और पुतली आधारित सत्यापन किया जा सकता है। इससे शिक्षकों के स्कूल पहुंचने और वहां से निकलने का समय भी दर्ज होगा। विभाग का उद्देश्य फोटो आधारित हाजिरी में होने वाले गड़बड़ियों को रोकना और सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की वास्तवित उपस्थिति सुनिश्चित करना है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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