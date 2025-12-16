छात्रा की कनपटी पर पिस्टल सटाकर अपहरण का प्रयास, युवक की बहादुरी से दबोचा गया बदमाश

संक्षेप: आरोपी ने युवती की कनपटी पर पिस्टल सटा कर गोली मार देने की धमकी देते हुए ग्रामीणों को हटने की चेतावनी दी। लेकिन इस बीच स्थानीय युवक जमशेद आलम ने साहस दिखाते हुए जव्वादुल हक के हाथ से पिस्तौल छीन लिया।

अररिया जिले के जोकीहाट प्रखंड स्थित महलगांव थाना क्षेत्र के चौकता गांव में सोमवार की शाम कोचिंग में पढ़ने जा रहे एक 16 वर्षीया छात्रा का पिस्टल का भय दिखाकर अपहरण करने का प्रयास किया। हालांकि मौके पर ही ग्रामीणों ने आरोपी युवक को दबोच कर पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि इस दौरान मौके पर फायदा उठाकर युवक का साथी भागने में सफल रहा। ग्रामीणों ने युवक के पास से एक लोडेड पिस्टल, 13 जिंदा कारतूस और दो मैगजीन भी बरामद की हैं। जिसे महलगांव पुलिस के हवाले कर दिया गया।

इधर पुलिस ने गिरफ्तार बदमाश से पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में अररिया भेज दिया। गिरफ्तार बदमाश मो.जव्वादुल हक पूर्णिया जिले के रहुवा टोला का रहने वाला है। जबकि दूसरा युवक भागने में सफल रहा। दोनों युवक एक ही बाइक से आए थे। घटना को लेकर छात्रा ने महलगांव थाना में 2 लोगो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। छात्रा के पिता ने बताया कि सोमवार की शाम उनकी बेटी बगल के एक कोचिंग में पढ़ने जा रही थी। इस बीच जव्वादुल हक नाम के युवक ने उसकी बेटी को पिस्तौल का भय दिखाकर बाइक पर जबरन बैठाने का प्रयास किया।

इस दौरान उसकी बेटी ने हल्ला किया तो वहां बड़ी संख्या में ग्रामीण इकठ्ठा हो गए। आरोपी ने युवती की कनपटी पर पिस्टल सटा कर गोली मार देने की धमकी देते हुए ग्रामीणों को हटने की चेतावनी दी। लेकिन इस बीच स्थानीय युवक जमशेद आलम ने साहस दिखाते हुए जव्वादुल हक के हाथ से पिस्तौल छीन लिया। जिसके बाद ग्रामीणों ने युवक को दबोच लिया। प्राथमिकी में यह भी कहा गया है कि गिरफ्तार जव्वादुल हक पहले भी उन लोगों को गोली मारने की धमकी दे चुका है।