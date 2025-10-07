लालू की गाड़ी रोकने की कोशिश, राबड़ी आवास पर हंगामा; अब RJD की मसौढ़ी विधायक का विरोध

राबड़ी देवी के आवास के बाहर मंगलवार को राजद समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। मसौढ़ी विधायक रेखा पासवान का टिकट काटने की मांग को लेकर समर्थकों ने नारेबाजी की। इस दौरान लालू यादव की गाड़ी भी रोकने की कोशिश की।

आरजेडी के मौजूदा विधायकों के खिलाफ आक्रोश थम नहीं रहा है। मंगलवार को एक बार फिर मसौढ़ी की विधायक रेखा देवी के विरोध में दर्जनों लोग पूर्व सीएम राबड़ी देवी के सरकारी आवास दस सर्कुलर रोड के बाहर हो-हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दे अब भी अधूरे हैं। उनका आरोप था कि विधायक जनता के बीच न तो संवाद बनाए रखती हैं और न ही किसी जनसुनवाई का आयोजन करती हैं।

प्रदर्शन के दौरान माहौल कुछ समय के लिए तनावपूर्ण रहा, लेकिन बाद में राबड़ी देवी ने प्रदर्शनकारियों को बुलाकर उनकी बातें सुनीं। प्रदर्शनकारियों ने लालू प्रसाद यादव की गाड़ी को भी रोकने की कोशिश की। इससे पहले हाल ही में मखदुमपुर से राजद विधायक सतीश कुमार दास के विरोध में दर्जनों लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर के बाहर हंगामा किया था। लोगों को कहना था कि विधायक ने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है। अगर उनको एक बार फिर उम्मीदवार बनाया जाता है तो पार्टी की हार तय है।