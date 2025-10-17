आत्मदाह की कोशिश के बाद कफन ओढ़कर BJP नेता vs मंगल, दिलीप, नित्यानंद पर लगाया गंभीर आरोप

संक्षेप: Bihar Election: अजय सिंह ने कहा कि आश्वासन देने के बाद उन्हें टिकट से वंचित किया गया। इससे वह बहुत आहत और मर्माहत हैं।

Bihar Chunav: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बांटने का काम फाइनल कर दिया है। इस बीच भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य और राष्ट्रीय परशुराम परिषद के राष्ट्रीय संयोजक अजय झा ने नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र से पार्टी का टिकट नहीं मिलने से व्यथित हो कर गुरुवार को अपने आवास पर आत्मदाह का प्रयास किया। हालांकि परिजनों और उनके शुभचिंतकों ने उन्हें संभाला और आत्मदाह करने से रोक दिया।

उन्होंने कफ़न ओढ़ कर मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। 1985 से यूथ कांग्रेस से राजनीतिक शुरुआत की थी। पिछले 25 साल से भाजपा में रहकर पार्टी के लिए काम किया है। लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार सरकार के मंत्री मंगल, पांडे केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ दिलीप जायसवाल ने उन्हें भरोसा दिया था कि लोकसभा में आप भाजपा प्रत्याशी को जिता कर दिल्ली भेजिए, फिर आने वाले विधानसभा में आपको मौका दिया जाएगा।

अजय सिंह ने कहा कि आश्वासन देने के बाद उन्हें टिकट से वंचित किया गया। इससे वह बहुत आहत और मर्माहत हैं। उन्हें पूरा भरोसा था कि उन्हें नरपतगंज से टिकट दिया जाएगा। लेकिन चार दिन पहले उन्हें प्रदेश अध्यक्ष ने जोकीहाट से टिकट देने की बात कही। लेकिन वहां भी उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया गया। अब कफ़न ओढ़ लिया हूं, कभी भी कुछ कर सकता हूं। वहीं अजय झा की पत्नी संजू झा ने कहा कि उनके पति तन-मन और धन से बीजेपी के साथ रहे। लेकिन चुनाव का वक्त जब आता है तो उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है।