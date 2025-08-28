Attacl on lady Mukhiya and husband for 1 lakh extortion in Sasaram Bihar firing घर में घुसकर महिला मुखिया और पति को पीटा, गोली भी चलाई; एक लाख मांगी थी रंगदारी, Bihar Hindi News - Hindustan
घर में घुसकर महिला मुखिया और पति को पीटा, गोली भी चलाई; एक लाख मांगी थी रंगदारी

थाने को दिए शिकायत में मुखिया ने बताया कि आरोपी ने एक लाख रंगदारी की मांग की थी। नहीं देने पर घर में घुस कर मार पीट की।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तानThu, 28 Aug 2025 05:48 PM
बिहार के सासाराम में एक महिला मुखिया की घर में घुसकर पिटाई का मामला सामने आया है। बदमाशों ने सूर्यपुरा थाना क्षेत्र के कुसुम्हरा पंचायत के मुखिया रेखा सिंह व मुखिया पति राकेश सिंह को घर मे घुसकर जख्मी कर दिया। इस दौरान दहशत फैलाने की नियत से फायरिंग करने की बात भी बताई गई है। घटना को लेकर मुखिया ने सुदामा पांडेय सहित आठ लोगों के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। एक लाख रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया है।

सूर्यपूरा थानाध्यक्ष मनीष कुमार शर्मा ने बताया कि कुसुम्हरा पंचायत की मुखिया कुसुम्हरा गांव निवासी रेखा सिंह ने दर्ज प्राथमिकी में बताया है कि आठ दिन पूर्व गांव के ही अमित पांडेय व शशिरंजन पांडेय रंगदारी में मेरे पति से एक लाख रूपया की मांग किये थे। नही देने पर उक्त सभी लोग बुधवार की शाम मेरे घर में घुस गये और गाली -गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। इस क्रम में उक्त लोगो ने छेड़खानी करने का भी प्रयास किया। जिसमें मुझे और मेरे पति को मारपीट कर जख्मी कर दिया।

बताया गया है बदमाशों ने दहशत फैलाने की नीयत से फायरिंग भी किया। घटना की सूचना मुखिया द्वारा पुलिस को दी गई। पुलिस द्वारा जख्मी दोनों का इलाज सीएचसी में कराया गया। मुखिया ने घटना स्थल से प्राप्त एक गोली भी पुलिस को सौपा है। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। इस घटना से स्थानीय जन प्रतिनिधियों में चिंता का माहौल बन गया है। आरोपियों पर त्वरित कार्रवाई की मांग की गई है।