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पटना में बीच सड़क युवक-युवती पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला, मुंह ताकते रहे लोग

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, पटना
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वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सिपारा ओवर ब्रिज के नजदीक ऑटो स्टैंड के पास बीच सड़क पर खुलेआम एक युवक हाथ में चाकू लेकर एक युवक और युवती पर ताबड़तोड़ वार कर रहा है।

पटना में बीच सड़क युवक-युवती पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला, मुंह ताकते रहे लोग

पटना में दिनदहाड़े बीच सड़क पर एक युवक और युवती को चाकू से गोदा गयाा। यहां बेऊर थाना के सिपारा पुल के नजदीक शनिवार को बीच सड़क पर एक युवक द्वारा युवक और युवती पर चाकू से हमला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हमले में घायल युवक, युवती की पहचान नहीं हो सकी है। मामले को लेकर बेउर थाना प्रभारी अफसर हुसैन ने बताया कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है।

बताया जा रहा है कि शनिवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सिपारा ओवर ब्रिज के नजदीक ऑटो स्टैंड के पास बीच सड़क पर खुलेआम एक युवक हाथ में चाकू लेकर एक युवक और युवती पर ताबड़तोड़ वार कर रहा है। घटना के वक्त बीच सड़क पर उधर से गुजरने वाले लोगों की भीड़ खड़ा होकर दोनों को छुड़ाने के बजाय वीडियो बनाने लगी।

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बताया जा रहा है कि किसी ने इसकी सूचना बेऊर थाने को दी। हालांकि हिन्दुस्तान दैनिक अखबार वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। शनिवार को वायरल हुआ यह वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। लोग वायरल वीडियो के बीच पुलिस की गश्ती गाड़ी और पुलिस की लचर व्यवस्था को कोसते नजर आए। थाना प्रभारी को लोग फोन लगाते रहे, इसके बावजूद थाना प्रभारी ने वायरल वीडियो के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिलने की बात क्यों बताई।

8 साल की बच्ची से छेड़खानी

इधर पटना के ही पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में आठ वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़ करने के आरोप में पुलिस ने एक अधेड़ को गिरफ्तार किया है। आरोपित गोसाई टोली निवासी ब्रजेश कुमार है, जो पेशे से रसोइया है। पुलिस ने उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है।

पुलिस के अनुसार पीड़ित बच्ची परिवार वालों के साथ अक्सर ब्रजेश के घर आया-जाया करती थी। शुक्रवार को आरोपित ने बच्ची को बहलाकर छेड़छाड़ की। घटना के बाद बच्ची ने मां को पूरी जानकारी दी। इसके बाद पीड़िता की मां ने पाटलिपुत्र थाने में कराया। शिकायत मिलते ही पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार जेल भेज दिया।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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