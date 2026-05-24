पटना में बीच सड़क युवक-युवती पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला, मुंह ताकते रहे लोग

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सिपारा ओवर ब्रिज के नजदीक ऑटो स्टैंड के पास बीच सड़क पर खुलेआम एक युवक हाथ में चाकू लेकर एक युवक और युवती पर ताबड़तोड़ वार कर रहा है।

पटना में दिनदहाड़े बीच सड़क पर एक युवक और युवती को चाकू से गोदा गयाा। यहां बेऊर थाना के सिपारा पुल के नजदीक शनिवार को बीच सड़क पर एक युवक द्वारा युवक और युवती पर चाकू से हमला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हमले में घायल युवक, युवती की पहचान नहीं हो सकी है। मामले को लेकर बेउर थाना प्रभारी अफसर हुसैन ने बताया कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है।

बताया जा रहा है कि शनिवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सिपारा ओवर ब्रिज के नजदीक ऑटो स्टैंड के पास बीच सड़क पर खुलेआम एक युवक हाथ में चाकू लेकर एक युवक और युवती पर ताबड़तोड़ वार कर रहा है। घटना के वक्त बीच सड़क पर उधर से गुजरने वाले लोगों की भीड़ खड़ा होकर दोनों को छुड़ाने के बजाय वीडियो बनाने लगी।

बताया जा रहा है कि किसी ने इसकी सूचना बेऊर थाने को दी। हालांकि हिन्दुस्तान दैनिक अखबार वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। शनिवार को वायरल हुआ यह वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। लोग वायरल वीडियो के बीच पुलिस की गश्ती गाड़ी और पुलिस की लचर व्यवस्था को कोसते नजर आए। थाना प्रभारी को लोग फोन लगाते रहे, इसके बावजूद थाना प्रभारी ने वायरल वीडियो के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिलने की बात क्यों बताई।

8 साल की बच्ची से छेड़खानी इधर पटना के ही पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में आठ वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़ करने के आरोप में पुलिस ने एक अधेड़ को गिरफ्तार किया है। आरोपित गोसाई टोली निवासी ब्रजेश कुमार है, जो पेशे से रसोइया है। पुलिस ने उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है।