बिहार के पूर्व मंत्री की पत्नी पर जानलेवा हमला, लालू-राबड़ी सरकार में मिनिस्टर थे गजेंद्र प्रसाद सिंह

पीड़िता ने बताया कि नकाबपोश बदमाश रात के अंधेरे में उनके घर में घुस गया। उसने जान से मारने की धमकी दी और चाकू से हमला कर दिया। शोर मचाने पर छत के रास्ते फरार हो गया।

शिवाजीनगर एक संवाददाता। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री गजेंद्र प्रसाद सिंह की पत्नी उर्मिला सिन्हा पर बेखौफ बदमाशों ने जानलेवा हमला किया। समस्तीपुर में उनके घर में घुसकर चाकू से हमला किया गया। बचाव करने में उनकी अंगुली में चाकू लग गया। एक नकाबपोश बदमाश ने इस वारदात को अंजाम दिया और शोर मचाने पर फरार हो गया। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। घटना स्थल से चप्पल बरामद किया गया है। 2015 में गजेन्द्र प्रसाद सिंह का निधन हो गया। वे लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री रहे।

घटना शिवाजीनगर थाना क्षेत्र के परसा गांव में रविवार की देर रात की है। उर्मिला सिन्हा के घर में एक नकाबपोश युवक घुस गया और डराने-धमकाने के बाद चाकू से हमला कर दिया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पीड़िता ने शिवाजीनगर थाने में लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करने, आरोपी की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी करने और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।

कमरे में छिपा था बदमाश उर्मिला सिन्हा से मिली जानकारी के मुताबिक, रविवार की रात करीब 10 बजे टीवी देखने के बाद अपने कमरे में सोने चली गई थीं। इस दौरान कमरे में हल्की आवाज सुनाई दी। लेकिन उन्हें लगा कि पड़ोस में किसी मेहमान के आने के कारण आवाज हो रही है। इसलिए उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। रात करीब दो बजे जब उनकी नींद खुली, तो उन्होंने देखा कि एक नकाबपोश युवक उनके बिस्तर के पास बैठा हुआ था और उनका मोबाइल उठाने का प्रयास कर रहा था। अचानक कमरे में अजनबी को देखकर वह घबरा गईं। पूछने पर युवक ने उन्हें चाकू दिखाकर चुप रहने की धमकी दी। पीड़िता ने बताया कि जब उन्होंने युवक से पूछा कि वह घर के अंदर क्या कर रहा है, तो उसने कहा कि उसे सुपारी दी गई है। उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद करने का प्रयास किया, लेकिन इससे पहले ही युवक ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी छत के रास्ते फरार हो गया।

डॉग स्क्वायड और एफएसएल टीम ने की जांच घटना की सूचना मिलने के बाद रोसड़ा एसडीपीओ संजय कुमार सिन्हा दल बल के साथ पहुंचे। उन्होंने बताया कि घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। डॉग स्क्वायड और एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, शिवाजीनगर थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार ने बताया कि पीड़िता की ओर से थाने में आवेदन दिया गया है। प्राथमिकी दर्ज कर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। घटनास्थल से एक चप्पल भी बरामद की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इधर पूर्व मंत्री की पत्नी के साथ हुई घटना की जानकारी मिलने के बाद वारिसनगर के पूर्व विधायक अशोक कुमार मुन्ना, पूर्व मंत्री सह उजियारपुर विधायक आलोक कुमार मेहता और दरभंगा के पूर्व मंत्री ललित यादव ने उनसे संपर्क कर घटना की जानकारी ली।