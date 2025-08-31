बिहार में घर में सोई दो सगी बहनों पर धारदार हथियार से हमला, एक की मौत; 1 घायल

मीडिया से बातचीत में दोनों लड़कियों के एक परिजन कमलेश कुमार ने कहा कि गर्दन पर काटे जाने का निशान है। उनमें से एक घायल है जिसका पटना के पीएमसीएच में इलाज चल रहा है। घायल लड़की की हालत अभी नाजुक है।

बिहार के छपरा जिले में दो सगी बहनों पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। इस हमले में एक लड़की की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि हमले में घायल मृतक की बहन को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर गया है। इस वारदात के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों सगी बहनें घर में सोई हुई थीं। इसी दौरान उनपर हमला हुआ है। यह घटना अमनौर थाना क्षेत्र की है। हमले में एक बहन की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है।

मीडिया से बातचीत में दोनों लड़कियों के एक परिजन कमलेश कुमार ने कहा कि गर्दन पर काटे जाने का निशान है। उनमें से एक घायल है जिसका पटना के पीएमसीएच में इलाज चल रहा है। घायल लड़की की हालत अभी नाजुक है। एक बहन की तो मौके पर ही मौत हो गई है। मृतक लड़की को 11 महीने का बच्चा भी है।