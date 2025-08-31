attack on two sisters in bihar while sleeping in house one dead chapra news बिहार में घर में सोई दो सगी बहनों पर धारदार हथियार से हमला, एक की मौत; 1 घायल, Bihar Hindi News - Hindustan
बिहार में घर में सोई दो सगी बहनों पर धारदार हथियार से हमला, एक की मौत; 1 घायल

बिहार में घर में सोई दो सगी बहनों पर धारदार हथियार से हमला, एक की मौत; 1 घायल

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, छपराSun, 31 Aug 2025 12:53 PM
बिहार के छपरा जिले में दो सगी बहनों पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। इस हमले में एक लड़की की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि हमले में घायल मृतक की बहन को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर गया है। इस वारदात के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों सगी बहनें घर में सोई हुई थीं। इसी दौरान उनपर हमला हुआ है। यह घटना अमनौर थाना क्षेत्र की है। हमले में एक बहन की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है।

मीडिया से बातचीत में दोनों लड़कियों के एक परिजन कमलेश कुमार ने कहा कि गर्दन पर काटे जाने का निशान है। उनमें से एक घायल है जिसका पटना के पीएमसीएच में इलाज चल रहा है। घायल लड़की की हालत अभी नाजुक है। एक बहन की तो मौके पर ही मौत हो गई है। मृतक लड़की को 11 महीने का बच्चा भी है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पकड़ीडीह गांव में दोनों बहने शनिवार की रात कमरे में सोई हुई थीं तब ही उनपर हमला हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मृतक की पहचान रूबी कुमारी तथा घायल की पहचान निशा कुमारी के तौर पर हुआ है। रुबी कुमार का मायका छपरा के बरहमपुर में है। उनके पति धनंजय गुप्ता बाहर नौकरी करते हैं। निशा कुछ दिनों पहले अपनी बहन के घर घूमने आई थी। लेकिन अब अचानक दोनों बहनों का गला काट दिया गया है।मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि पुलिस ने इस घटना की गहराई से तफ्तीश शुरू कर दी है।