बिहार के औरंगाबाद में राजद सांसद अभय कुशवाहा की गाड़ी पर हमला, ड्राइवर को पीटा; सहायक से बदसलूकी

कुछ लोगों ने वाहन को सांसद की गाड़ी बताते हुए हमला कर दिया। आरोप है कि चालक नवलेश कुमार के साथ मारपीट की गई तथा सांसद के निजी सहायक संजय कुमार के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। हमलावर वाहन का गेट खोलकर नीचे उतारने का प्रयास कर रहे थे।

औरंगाबाद के राजद सांसद अभय कुशवाहा की स्कॉर्पियो गाड़ी पर मंगलवार की रात मदनपुर थाना क्षेत्र के हसनवार गांव में कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस मामले में मदनपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी सांसद के निजी सहायक नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र के सिपाह निवासी संजय कुमार ने दर्ज कराई है। आवेदन में कहा गया है कि सांसद के निर्देशानुसार स्कॉर्पियो वाहन से औरंगाबाद जिले के विभिन्न गांवों कौडियारी, भंडारी सहित अन्य स्थानों पर शादी समारोह में शामिल होने के बाद वे मदनपुर थाना क्षेत्र के श्रीडीह निवासी रामावतार की पुत्री के विवाह समारोह में शामिल होकर ताराडीह, मदनपुर की ओर जा रहे थे।

वाहन में चालक नवलेश कुमार एवं बिजहर निवासी लालमोहन मेहता सवार थे। हसनवार गांव पहुंचने पर वहां पूर्व से एक बारात रुकी हुई थी और काफी संख्या में लोग मौजूद थे। गाड़ी धीमी गति से आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने वाहन को सांसद की गाड़ी बताते हुए हमला कर दिया। आरोप है कि चालक नवलेश कुमार के साथ मारपीट की गई तथा सांसद के निजी सहायक संजय कुमार के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। हमलावर वाहन का गेट खोलकर नीचे उतारने का प्रयास कर रहे थे और जान से मारने की धमकी दे रहे थे। बीच-बचाव के बाद सभी वहां से निकले। प्राथमिकी में हसनवार निवासी सत्येंद्र यादव के पुत्र सोनू कुमार, सहेंद्र यादव के पुत्र सुधीर कुमार एवं कुलेंद्र यादव के पुत्र रौशन कुमार को नामजद किया गया है।