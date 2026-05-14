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बिहार के औरंगाबाद में राजद सांसद अभय कुशवाहा की गाड़ी पर हमला, ड्राइवर को पीटा; सहायक से बदसलूकी

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, मदनपुर, औरंगाबाद
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कुछ लोगों ने वाहन को सांसद की गाड़ी बताते हुए हमला कर दिया। आरोप है कि चालक नवलेश कुमार के साथ मारपीट की गई तथा सांसद के निजी सहायक संजय कुमार के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। हमलावर वाहन का गेट खोलकर नीचे उतारने का प्रयास कर रहे थे।

बिहार के औरंगाबाद में राजद सांसद अभय कुशवाहा की गाड़ी पर हमला, ड्राइवर को पीटा; सहायक से बदसलूकी

औरंगाबाद के राजद सांसद अभय कुशवाहा की स्कॉर्पियो गाड़ी पर मंगलवार की रात मदनपुर थाना क्षेत्र के हसनवार गांव में कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस मामले में मदनपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी सांसद के निजी सहायक नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र के सिपाह निवासी संजय कुमार ने दर्ज कराई है। आवेदन में कहा गया है कि सांसद के निर्देशानुसार स्कॉर्पियो वाहन से औरंगाबाद जिले के विभिन्न गांवों कौडियारी, भंडारी सहित अन्य स्थानों पर शादी समारोह में शामिल होने के बाद वे मदनपुर थाना क्षेत्र के श्रीडीह निवासी रामावतार की पुत्री के विवाह समारोह में शामिल होकर ताराडीह, मदनपुर की ओर जा रहे थे।

वाहन में चालक नवलेश कुमार एवं बिजहर निवासी लालमोहन मेहता सवार थे। हसनवार गांव पहुंचने पर वहां पूर्व से एक बारात रुकी हुई थी और काफी संख्या में लोग मौजूद थे। गाड़ी धीमी गति से आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने वाहन को सांसद की गाड़ी बताते हुए हमला कर दिया। आरोप है कि चालक नवलेश कुमार के साथ मारपीट की गई तथा सांसद के निजी सहायक संजय कुमार के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। हमलावर वाहन का गेट खोलकर नीचे उतारने का प्रयास कर रहे थे और जान से मारने की धमकी दे रहे थे। बीच-बचाव के बाद सभी वहां से निकले। प्राथमिकी में हसनवार निवासी सत्येंद्र यादव के पुत्र सोनू कुमार, सहेंद्र यादव के पुत्र सुधीर कुमार एवं कुलेंद्र यादव के पुत्र रौशन कुमार को नामजद किया गया है।

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थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है तथा आगे की कार्रवाई की जा रही है। पीएसआई सुरेंद्र कुमार मामले की जांच में जुटे हैं। कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष लालदेव यादव ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि जब जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं हैं तो आम जनता की सुरक्षा का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने घटना की उच्चस्तरीय जांच की मांग की। वहीं स्थानीय लोगों के अनुसार बारातियों की भीड़ के कारण कुछ देर के लिए आवागमन बाधित हो गया था। सांसद की गाड़ी को आगे बढ़ाने को लेकर चालक और कुछ युवकों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और कुछ युवकों ने गाड़ी पर हमला कर दिया। घटना में वाहन का शीशा टूट गया।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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