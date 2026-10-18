नवादा में पुलिस टीम पर ईंट पत्थर बरसाए, महिला सिपाही का वीडियो बनाने से बढ़ा विवाद; 11 गिरफ्तार

डायल 112 की टीम को फोन करके बुलाया गया। टीम जब पहुंची तो कुछ युवक महिला सिपाही का वीडियो बनाने लगे। मना करने पर हंगामा शुरू कर दिया। सपोर्ट में पुलिस का जत्था पहुंचा तो पत्थरबाजी शुरू कर दिया।

नरहट,(नवादा) एक संवाददाता। बिहार के नवादा में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया गया। बलुआही भीखमपुरा गांव में डायल 112 और स्थानीय थाने की पुलिस टीम से ग्रामीणों ने मारपीट की और पथराव किया। साथ ही महिला सिपाही के साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया। घटना में डायल 112 के चालक और एक महिला सिपाही को चोटें आई हैं। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन महिलाओं और आठ पुरुषों समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। एक महिला सिपाही का वीडियो बनाने से मना करने के बाद यह घटना हुई।

जानकारी के अनुसार, शनिवार की रात को बलुआही भीकमपुरा के ग्रामीणों ने डायल 112 को सूचना दी थी कि उन्होंने किसी मामले में एक व्यक्ति को पकड़कर रखा है। जानकारी मिलने पर टीम गांव पहुंची और ग्रामीणों से मामले की जानकारी ले रही थी इसी बीच कुछ लोग महिला सिपाही का वीडियो बनाने लगे और अभद्र व्यवहार करने लगे। पुलिसकर्मियों ने जब इसका विरोध किया तो कुछ लोगों ने महिला कांस्टेबल की पिस्टल पर हाथ लगाने की कोशिश की। सिपाही ने जब वीडियो बना रहे लोगों को मना किया तो हंगामा शुरू हो गया। स्थिति को देखते हुए हालात की जानकारी तत्काल थानाध्यक्ष को दी गई।

पुलिस को देखते ही हमला किया सूचना मिलते ही एएसआई पप्पू कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। आरोप है कि पुलिस को देखते ही ग्रामीणों ने उनपर ईंट-पत्थर चलाना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट भी की गई। इससे मौके पर अफरा तफही मच गई और उसके बाद पुलिस लौट आई। कुछ घंटे बाद बड़ी संख्या में पुलिस गांव पहुंची और जमा भीड़ को खदेड़ कर तितर वितर कर दिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने हमले के आरोप में 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें थाने पर ले आई।