नवादा में पुलिस टीम पर ईंट पत्थर बरसाए, महिला सिपाही का वीडियो बनाने से बढ़ा विवाद; 11 गिरफ्तार
डायल 112 की टीम को फोन करके बुलाया गया। टीम जब पहुंची तो कुछ युवक महिला सिपाही का वीडियो बनाने लगे। मना करने पर हंगामा शुरू कर दिया। सपोर्ट में पुलिस का जत्था पहुंचा तो पत्थरबाजी शुरू कर दिया।
नरहट,(नवादा) एक संवाददाता। बिहार के नवादा में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया गया। बलुआही भीखमपुरा गांव में डायल 112 और स्थानीय थाने की पुलिस टीम से ग्रामीणों ने मारपीट की और पथराव किया। साथ ही महिला सिपाही के साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया। घटना में डायल 112 के चालक और एक महिला सिपाही को चोटें आई हैं। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन महिलाओं और आठ पुरुषों समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। एक महिला सिपाही का वीडियो बनाने से मना करने के बाद यह घटना हुई।
जानकारी के अनुसार, शनिवार की रात को बलुआही भीकमपुरा के ग्रामीणों ने डायल 112 को सूचना दी थी कि उन्होंने किसी मामले में एक व्यक्ति को पकड़कर रखा है। जानकारी मिलने पर टीम गांव पहुंची और ग्रामीणों से मामले की जानकारी ले रही थी इसी बीच कुछ लोग महिला सिपाही का वीडियो बनाने लगे और अभद्र व्यवहार करने लगे। पुलिसकर्मियों ने जब इसका विरोध किया तो कुछ लोगों ने महिला कांस्टेबल की पिस्टल पर हाथ लगाने की कोशिश की। सिपाही ने जब वीडियो बना रहे लोगों को मना किया तो हंगामा शुरू हो गया। स्थिति को देखते हुए हालात की जानकारी तत्काल थानाध्यक्ष को दी गई।
पुलिस को देखते ही हमला किया
सूचना मिलते ही एएसआई पप्पू कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। आरोप है कि पुलिस को देखते ही ग्रामीणों ने उनपर ईंट-पत्थर चलाना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट भी की गई। इससे मौके पर अफरा तफही मच गई और उसके बाद पुलिस लौट आई। कुछ घंटे बाद बड़ी संख्या में पुलिस गांव पहुंची और जमा भीड़ को खदेड़ कर तितर वितर कर दिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने हमले के आरोप में 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें थाने पर ले आई।
तीन महिला और आठ पुरुष गिरफ्तार
इस मामले में नरहट थानाध्यक्ष गौतम कुमार ने बताया कि घटना में डायल 112 के चालक सहित महिला पुलिसकर्मी को पत्थरबाजी के कारण चोटें आई हैं। उनका इलाज कराया गया है। कुछ उपद्रवी तत्वों ने पुलिस को काम करने से डिस्टर्ब किया। लेकिन, पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीन महिलाओं और आठ पुरुषों समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिसकर्मियों पर हमला, मारपीट और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस उचित कानूनी कार्रवाई कर रही है। कुछ और भी आरोपी हैं जिनकी तलाश की जा रही है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें