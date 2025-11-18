पटना में शराबियों को पकड़ने के बाद पुलिस पर अटैक, पथराव में एक पुलिसकर्मी जख्मी; 2 अरेस्ट
संक्षेप: पुलिस को सोमवार की रात यारपुर झोपड़पट्टी में शराब की खरीद बिक्री करने की सूचना मिली थी। इस सूचना के बाद गर्दनीबाग पुलिस की टीम मौके के लिए रवाना हुई। रात करीब 10 बजे पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां प्रभात मांझी सहित दो लोग शराब के नशे में मिले।
पटना में गर्दनीबाग के यारपुर में शराब के धंधेबाजों को पकड़ने गई पुलिस पर सोमवार की रात स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। पथराव से पुलिस की जीप बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं, पत्थर लगने से एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। पुलिस ने शराब पीने वाले प्रभात मांझी सहित दो को गिरफ्तार किया है। गर्दनीबाग थानेदार प्रमोद कुमार ने बताया कि पुलिस हमला करने वालों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।
पुलिस को सोमवार की रात यारपुर झोपड़पट्टी में शराब की खरीद बिक्री करने की सूचना मिली थी। इस सूचना के बाद गर्दनीबाग पुलिस की टीम मौके के लिए रवाना हुई। रात करीब 10 बजे पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां प्रभात मांझी सहित दो लोग शराब के नशे में मिले। पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार लोगों को छुड़ाने के लिए स्थानीय लोग सड़क पर निकल पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। दर्जनों लोगों ने पुलिसकर्मी और पुलिस की जीप पर जमकर पत्थर और ईंट बरसाए। पत्थर लगने से एक पुलिसकर्मी जख्मी हो गया और रोड़ेबाजी में पुलिस की जीप क्षतिग्रस्त हो गई।
बाद में थाने से अतिरिक्त बल को मौके पर बुलाया गया। जिसके बाद गिरफ्तार शराबियों को थाने लाया गया और जख्मी पुलिसकर्मी को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के बाद पुलिस पथराव करने वाले की पहचान में जुट गई। भारी संख्या में पुलिस देर रात तक यारपुर झोपड़पट्टी में छापेमारी में जुटी थी।