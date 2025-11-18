Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsAttack on police team in patna gardanibagh one injured after they caught drunk people
पटना में शराबियों को पकड़ने के बाद पुलिस पर अटैक, पथराव में एक पुलिसकर्मी जख्मी; 2 अरेस्ट

पटना में शराबियों को पकड़ने के बाद पुलिस पर अटैक, पथराव में एक पुलिसकर्मी जख्मी; 2 अरेस्ट

संक्षेप: पुलिस को सोमवार की रात यारपुर झोपड़पट्टी में शराब की खरीद बिक्री करने की सूचना मिली थी। इस सूचना के बाद गर्दनीबाग पुलिस की टीम मौके के लिए रवाना हुई। रात करीब 10 बजे पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां प्रभात मांझी सहित दो लोग शराब के नशे में मिले।

Tue, 18 Nov 2025 08:38 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, पटना
share Share
Follow Us on

पटना में गर्दनीबाग के यारपुर में शराब के धंधेबाजों को पकड़ने गई पुलिस पर सोमवार की रात स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। पथराव से पुलिस की जीप बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं, पत्थर लगने से एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। पुलिस ने शराब पीने वाले प्रभात मांझी सहित दो को गिरफ्तार किया है। गर्दनीबाग थानेदार प्रमोद कुमार ने बताया कि पुलिस हमला करने वालों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस को सोमवार की रात यारपुर झोपड़पट्टी में शराब की खरीद बिक्री करने की सूचना मिली थी। इस सूचना के बाद गर्दनीबाग पुलिस की टीम मौके के लिए रवाना हुई। रात करीब 10 बजे पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां प्रभात मांझी सहित दो लोग शराब के नशे में मिले। पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया।

ये भी पढ़ें:चिंता ना करें..., घर में मची कलह पर लालू प्रसाद यादव ने तोड़ी चुप्पी
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

गिरफ्तार लोगों को छुड़ाने के लिए स्थानीय लोग सड़क पर निकल पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। दर्जनों लोगों ने पुलिसकर्मी और पुलिस की जीप पर जमकर पत्थर और ईंट बरसाए। पत्थर लगने से एक पुलिसकर्मी जख्मी हो गया और रोड़ेबाजी में पुलिस की जीप क्षतिग्रस्त हो गई।

बाद में थाने से अतिरिक्त बल को मौके पर बुलाया गया। जिसके बाद गिरफ्तार शराबियों को थाने लाया गया और जख्मी पुलिसकर्मी को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के बाद पुलिस पथराव करने वाले की पहचान में जुट गई। भारी संख्या में पुलिस देर रात तक यारपुर झोपड़पट्टी में छापेमारी में जुटी थी।

ये भी पढ़ें:बिहार चुनाव में राजद, भाजपा और जदयू को कितने वोट मिले, EC ने जारी कर दिए आंकड़े
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Crime Bihar Crime News Patna Police अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।