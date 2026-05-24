एक्साइज टीम बच गई, पुलिस टीम बनी शिकार; बदमाशों के हमले में सिपाही का सिर फटा, राइफल छीनी

सिमराही मद्य निषेध की टीम शराब की सूचना पर इसी टोले में छापेमारी करने गई थी। कुछ लोगों से उनकी नोंकझोंक होने लगी तो पूरी टीम फरार हो गई। कुछ देर पहुंची राघोपुर थाना की गश्ती दल पहुंची। बदमाशों ने इस पर हमला कर दिया।

Attack on Police: बिहार के सुपौल में बदमाशों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। राघोपुर थाना क्षेत्र के महादलित टोला में शनिवार देर रात गश्त कर रही पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। इसमें एक एएसआई और एक महिला होमगार्ड गंभीर रूप से घायल हो गए। हमलावरों ने पुलिस वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया और महिला होमगार्ड की राइफल भी छीन ली। बाद में बड़ी संख्या में पुलिस टीम की दबिश के बाद राइफल बरामद कर लिया गया। हमलावर घर छोड़कर फरार हैं। घायल पुलिसकर्मियों का सरकारी अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार, यह घटना बीती रात करीब 11 बजे हुई। बताया जा रहा है कि इससे पहले सिमराही मद्य निषेध की टीम शराब की सूचना पर इसी टोले में छापेमारी करने गई थी। कुछ लोगों से उनकी नोंकझोंक होने लगी। स्थानीय लोगों ने मद्य निषेध की टीम पर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन वे भागने में सफल रहे। इसके कुछ ही देर बाद, राघोपुर थाना की पुलिस टीम गश्ती के लिए गद्दी हुलास की तरफ जा रही थी। राघोपुर गद्दी सड़क पर कुछ लोगों को देखकर पूछताछ करने के दौरान हमलावरों ने राघोपुर पुलिस टीम पर हमला कर दिया।

हमले में घायल पुलिसकर्मियों की पहचान 40 वर्षीय एएसआई अंजय कुमार और 19 वर्षीय महिला सिपाही/होमगार्ड काजल कुमारी के रूप में हुई है। दोनों को गंभीर चोटें आई हैं और उनका इलाज चल रहा है।

घटना के बाद राघोपुर पुलिस ने तत्काल वरीय अधिकारियों को सूचना दी। सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस, वीरपुर एसडीपीओ और सुपौल एसपी भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। देर रात तक पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। वरीय अधिकारी हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उपद्रवी तत्वों को

सूत्रों के हवाले से यह भी बताया जा रहा है कि छीनी गई राइफल बाद में एक खेत में फेंकी हुई बरामद हुई है। राइफल मिल जाने के बाद पुलिस ने चैन की सांस ली। पुलिस दबिश बढ़ा रही थी। फिलहाल, पुलिस हमलावरों की पहचान को लेकर जांच में जुटी हुई है। इस घटना ने क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर लोग पुलिस प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। पुलिस ने कहा है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।