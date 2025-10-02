बिहार में मेला देखने जा रही मां-बेटी को सड़क पर चाकू से गोदा, छेड़खानी का विरोध करने पर हमला
बताया जा रहा है कि मां-बेटी घर से मेला देखने के लिए निकले थे। लेकिन रास्ते में कुछ मनचलों ने इनसे छेड़छाड़ शुरू कर दी। मां-बेटी ने इसका विरोध किया तो इन मनचलों ने अचानक उनपर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया।
बिहार में बेखौफ अपराधियों ने बड़ी वारदता को अंजाम दिया है। दुर्गा पूजा के दौरान मेला देखने जा रही मां-बेटी पर अपराधियों ने चाकू से हमला कर दिया है। इस हमले में मां-बेटी दोनों घायल हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। पूरा मामला गोपालगंज का है। बताया जा गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र के कोनहवा मोड़ के पास हुई इस घटना से सभी चकित हैं। यहां दुर्गा पूजा के मौके पर मेला लगाया गया है। बताया जा रहा है कि मां-बेटी घर से मेला देखने के लिए निकले थे। लेकिन रास्ते में कुछ मनचलों ने इनसे छेड़छाड़ शुरू कर दी। मां-बेटी ने इसका विरोध किया तो इन मनचलों ने अचानक उनपर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया।
कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि मां-बेटी ने सड़क पर छेड़छाड़ कर रहे मनचलों का विरोध किया था। इस बात से मनचले नाराज हो गए थे। इसके बाद अचानक उन्होंने बीच सड़क पर मां-बेटी पर हमला बोल दिया। चाकू से गोदे जाने के कारण दोनों बुरी तरह जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों ने यह सब कुछ देखने के बाद वहां शोर मचाया। शोर सुनकर मनचले वहां से भाग खड़े हुए।
लोगों ने डायल 112 पर फोन कर पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जख्मी मां-बेटी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया है। अस्पताल में घायल मां-बेटी का इलाज चल रहा है। बीच सड़क मां-बेटी पर हमले से इलाके के लोगों में भी आक्रोश है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ने में जुटी हुई है। मामले की तफ्तीश जारी है।