Bihar Election: HAM के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार पर हमला, ईंट-पत्थऱ बरसा: चुनाव प्रचार में बवाल
संक्षेप: Bihar Election: विधायक ने बताया कि दिघौरा में जनसम्पर्क के दौरान 10-15 युवकों ने गाड़ी से उतारने का प्रयास किया। इसी दौरान बड़ी संख्या में जुटे लोग वाहन पर ईंट-पत्थर चलाने लगे। अंगरक्षकों ने किसी तरह मुझे बचाया।
Bihar Election: बिहार में चुनावी हलचल तेज है। बिहार चुनाव से पहले राज्य में चुनावी हिंसा की खबरें भी सामने आ रही है। अब गया जी जिले में टिकारी विधानसभा क्षेत्र के दिघौरा गांव में हम (से.) के प्रदेश अध्यक्ष, विधायक व एनडीए प्रत्याशी अनिल कुमार पर बुधवार की शाम जनसंपर्क के दौरान हमला किया गया। विधायक और उनके काफिले पर ईंट-पत्थर बरसाए गए। इसमें विधायक और उनके कई समर्थक घायल हो गए। एसएसपी आनंद कुमार ने बताया कि पुलिस ने नौ लोगों को गिरफ्तार किया है।
विधायक ने बताया कि दिघौरा में जनसम्पर्क के दौरान 10-15 युवकों ने गाड़ी से उतारने का प्रयास किया। इसी दौरान बड़ी संख्या में जुटे लोग वाहन पर ईंट-पत्थर चलाने लगे। अंगरक्षकों ने किसी तरह मुझे बचाया। जैसे ही दूसरी गाड़ी में बैठा उत्पातियों ने गोली चला दी। मेरी जान बाल-बाल बच गई। सुरक्षार्थ अंगरक्षक ने भी हवाई फायरिंग की। किसी तरह से गांव से बाहर निकला। जान मारने के इरादे से फायरिंग की गई थी। हमले में सात गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। विधायक के हाथ, पीठ और पैर में चोट लगी है।