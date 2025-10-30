Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar Newsattack on jitan ram manjhi party prsident anil kumar in gaya
Bihar Election: HAM के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार पर हमला, ईंट-पत्थऱ बरसा: चुनाव प्रचार में बवाल

संक्षेप: Bihar Election: विधायक ने बताया कि दिघौरा में जनसम्पर्क के दौरान 10-15 युवकों ने गाड़ी से उतारने का प्रयास किया। इसी दौरान बड़ी संख्या में जुटे लोग वाहन पर ईंट-पत्थर चलाने लगे। अंगरक्षकों ने किसी तरह मुझे बचाया।

Thu, 30 Oct 2025 05:50 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, निज संवाददाता, टिकारी, गय जी
Bihar Election: बिहार में चुनावी हलचल तेज है। बिहार चुनाव से पहले राज्य में चुनावी हिंसा की खबरें भी सामने आ रही है। अब गया जी जिले में टिकारी विधानसभा क्षेत्र के दिघौरा गांव में हम (से.) के प्रदेश अध्यक्ष, विधायक व एनडीए प्रत्याशी अनिल कुमार पर बुधवार की शाम जनसंपर्क के दौरान हमला किया गया। विधायक और उनके काफिले पर ईंट-पत्थर बरसाए गए। इसमें विधायक और उनके कई समर्थक घायल हो गए। एसएसपी आनंद कुमार ने बताया कि पुलिस ने नौ लोगों को गिरफ्तार किया है।

विधायक ने बताया कि दिघौरा में जनसम्पर्क के दौरान 10-15 युवकों ने गाड़ी से उतारने का प्रयास किया। इसी दौरान बड़ी संख्या में जुटे लोग वाहन पर ईंट-पत्थर चलाने लगे। अंगरक्षकों ने किसी तरह मुझे बचाया। जैसे ही दूसरी गाड़ी में बैठा उत्पातियों ने गोली चला दी। मेरी जान बाल-बाल बच गई। सुरक्षार्थ अंगरक्षक ने भी हवाई फायरिंग की। किसी तरह से गांव से बाहर निकला। जान मारने के इरादे से फायरिंग की गई थी। हमले में सात गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। विधायक के हाथ, पीठ और पैर में चोट लगी है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Bihar Assembly Elections Bihar Elections अन्य..
