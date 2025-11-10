Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar Newsattack on independent Rahul after murder of Dularchand in Mokama Aant Singh Surajbhan Singh
Bihar Chunav: अनंत, सूरजभान के मोकामा में फिर माहौल गर्म, दुलारचंद की हत्या के बाद निर्दलीय राहुल पर हमला

संक्षेप: Bihar Chunav: मोरामा में निर्दलीय प्रत्याशी राहुल कुमार पर जानलेवा हमला किया गया। राहुल ने पुलिस से इसकी शिकायत की है। घायल राहुल का निजी नर्सिंग होम में इलाज चल रहा है। मोकामा थाना पुलिस छानबीन कर रही है

Mon, 10 Nov 2025 02:06 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, मोकामा
Bihar Chunav: मोकामा के जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी का समर्थन कर रहे दुलारचंद यादव की हत्या के आरोप में बेऊर जेल में हैं। एक बार फिर मोकामा का माहौल गर्म हो गया है। निर्दलीय प्रत्याशी राहुल कुमार पर जानलेवा हमला किया गया। राहुल ने पुलिस से इसकी शिकायत की है। घटना रविवार देर रात मोकामा बाजार के तेराहा चौक पर हुई। मोकामा रेफरल अस्पताल पर उनका इलाज कराया गया। इस सीट पर बाहुबली पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी(पूर्व सांसद) लालू यादव की पार्टी राजद से चुनावी मैदान में हैं। प्रथम चरण में 6 नवम्बर को मोकामा में मतदान हो चुका है।

मोकामा थाना में दिए अपने आवेदन में राहुल कुमार ने बताया कि यह 9 नवंबर की रात करीब 9 बजे के बाद वारदात को अंजाम दिया गया। व स्कूटी से तेराहा और बाजार चौक के बीच गुजर रहे थे। तभी अचानक एक टाटा सफारी गाड़ी से आए तीन युवकों ने उन पर हमला कर दिया। राहुल कुमार ने आरोप लगाया कि उन पर लाठी, डंडे और रॉड से हमला किया गया। जमकर पिटाई की गई जिससे चेहरे में काफी चोट आई। उनके गले से चेन भी छीन लिया गया। राहुल कुमार ने मोकामा वार्ड नंबर 18 के निवासी शिवम उर्फ गोलू, सत्यम कुमार और एक अज्ञात व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है।

राहुल कुमार ने पुलिस को बताया कि उनकी स्कूटी को हत्या की नियत से कुचलने का प्रयास किया गया। हमलावर गाड़ी से कहीं और ले जाकर हत्या की धमकी दे रहे थे। चुनाव लड़ने की वजह से ही उनपर हमला किया गया। उन्होंने डायल 112 को सूचना दी। पुलिस पहुंची तबतक आरोपी भाग गए थे। थाना पहुंचकर पुलिस को जानकारी दी। इधर पुलिस ने का है कि घटना की निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। स्थानीय प्रशासन ने मोकामा क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे।

बताते चलें कि बीते 30 अक्टूबर को चुनाव प्रचार के दौरान दुलारचंद यादव की मौत हो गई। उनकी हत्या के आरोप में जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
