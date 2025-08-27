नीतीश के मंत्री पर हमला, पटना में मंगल पांडेय के बाद नालंदा में श्रवण कुमार भीड़ के निशाने पर

बताया जा रहा है कि श्रवण कुमार के काफिले को भीड़ ने काफी दूर तक दौड़ाया है। इस हमले में कुछ पुलिसकर्मियों के घायल होने की बात भी सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, हमले में मंत्री श्रवण कुमार बाल-बाल बच गए हैं।

बिहार में की राजधानी पटना में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय के काफिले पर हुए हमले के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक और मंत्री श्रवण कुमार के काफिले पर अब हमला हुआ है। नालंदा जिले में मंत्री श्रवण कुमार का काफिले भीड़ के निशाने पर आ गया। बताया जा रहा है कि श्रवण कुमार के काफिले को भीड़ ने काफी दूर तक दौड़ाया है। इस हमले में कुछ पुलिसकर्मियों के घायल होने की बात भी सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, हमले में मंत्री श्रवण कुमार बाल-बाल बच गए हैं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार को भीड़ ने घेर लिया था। इसके बाद अचानक उनपर हमला कर दिया गया। वहां मौजूद उनके सुरक्षाकर्मियों ने किसी तरह मंत्री को बचाया। भीड़ ने काफी दूर तक मंत्री के काफिले का पीछा किया। यहां बता दें कि श्रवण कुमार नालंदा के ही रहने वाले हैं।

मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि नालंदा के हिलसा स्टेट हाइवे अभी हाल ही में हुए एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद बिहार सरकार के मंत्री मृतक के परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढ़स बंधाने पहुंचे थे। लेकिन कहा जा रहा है कि अचानक यहां भीड़ उग्र हो गई और फिर उसके बाद मंत्री श्रवण कुमार को वहां से निकलना पड़ा।

मंगल पांडेय पर हुआ था हमला बता दें कि अभी हाल ही में पटना में बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडेय के काफिले पर पटना में हमला हुआ था। दरअसल पटना में भाई-बहन की मौत के बाद आक्रोशित लोग अटल पथ पर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान वहां से मंगल पांडेय का काफिला गुजर रहा था। लेकिन अचानक लोगों ने मंगल पांडेय के काफिले पर हमला बोल दिया था। हमले में मंगल पांडेय बाल-बाल बच गए थे।