बिहार में नीतीश के मंत्री जीवेश कुमार की गाड़ी पर हमला, मारपीट में एक घायल; खूब हंगामा

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, संवाद सूत्र, सिंहवाड़ा, दरभंगाMon, 15 Sep 2025 09:54 AM
बिहार के दरभंगा जिले में नीतीश सरकार के एक मंत्री की गाड़ी पर हमला हुआ है। दरभंगा जिले में मंत्री जीवेश कुमार के कार्यक्रम में जबरदस्त हंगामा हुआ है। यहां सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के रामपट्टी गांव में रविवार की देर शाम स्थानीय विधायक सह मंत्री जीवेश कुमार की गाड़ी पर हमला कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया। वे एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। उनके कार्यक्रम में समर्थक व विरोधी उलझ गए। इस दौरान हुई मारपीट में गांव का दिवाकर साहनी उर्फ दिलीप साहनी जख्मी हो गया। मारपीट के दौरान उसके कपड़े भी फट गए।

बताया गया है कि संध्या के समय कोरौनी गांव में कार्यकर्ताओं की बैठक में मंत्री पहुंचे थे। चुनाव की तैयारी के संबंध में बैठक में चर्चा की गई। मां के नाम पर पौधे लगाने एवं जीविका में हर परिवार की महिलाओं को जोड़ने पर चर्चा की गई। बैठक में पूर्व प्रमुख देवन सहनी, मिथिलेश यादव, चुन्नू ठाकुर, रामचंद्र साह, रामभरोस साह, विक्रम राम आदि ने विश्वनाथपट्टी में दो दिन पूर्व हुई चोरी के संबंध में मंत्री को जानकारी दी। बैठक के बाद मंत्री का काफिला विश्वनाथपट्टी गांव पहुंचा। जिन पांच परिवारों में चोरी हुई थी, उन लोगों से मंत्री ने बात की।

चोरी में सर्वाधिक क्षति वीरेंद्र प्रसाद को हुई थी। मंत्री ने उन्हें सांत्वना दी व न्याय दिलाने की बात कही। इसके बाद सुगंधा कुमारी, अधिक कुमार, गीता देवी, सपना देवी आदि के घर में हुई चोरी के संबंध में भी मंत्री ने बात की। इसी बीच कार्यकर्ताओं ने मंत्री को रामपट्टी गांव में सुखदेव महतो की पत्नी की हार्ट अटैक से हुई मौत के संबंध में जानकारी दी। वाहनों का काफिला रामपट्टी पहुंचा। वहां सुखदेव सहनी के यहां मातमपुर्सी की गई। इस बीच ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। आधा दर्जन युवकों ने मंत्री के पास जाकर उनसे 10 वर्षों का हिसाब मांगना शुरू किया।

इसी बीच एक युवक माइक लेकर मंत्री के पास सवाल पूछने पहुंचा। उसने कहा कि यह सड़क क्यों नहीं बनी। इस पर उसे बताया गया कि यह सड़क पास हो चुकी है। इसी बीच हुए हो-हल्ला के दौरान समर्थक और विरोधी उलझ गए। बताया गया है कि इस बीच किसी ने मंत्री की गाड़ी पर हमला कर दिया, जिससे गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। जैसे-तैसे मंत्री के काफिले को गांव से ग्रामीणों ने निकाला, पर प्रशासन की दो गाड़ियों को कुछ लोगों ने घेर लिया।

भारी मशक्कत के बाद स्थानीय पुलिस ने उसे वहां से निकाला। इस संबंध में मंत्री से बात करने का प्रयास विफल रहा। उनके आप्त सचिव सब्बू कुमार ने बताया कि रामपट्टी गांव में कोई खास विवाद नहीं हुआ है। कुछ युवक सड़क क्यों नहीं बनी, यह बात कर रहे थे। उन्हें समझाया गया कि सड़क को पास किया जा चुका है, बनेगी। इसी बीच कुछ उपद्रवियों ने हल्ला किया।

