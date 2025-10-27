Hindustan Hindi News
LJP प्रत्याशी की गाड़ी पर हमले के बाद भड़के चिराग पासवान, राजद को खूब सुनाया

संक्षेप: स्कॉर्पियो से चार-पांच लोग निकले और गाड़ी पर लगे पोस्टर फाड़ने लगे। जब चालक ने विरोध किया तब सभी लोग उसे मारपीट कर जख्मी कर दिया। वहीं, अरुण कुमार ने इस घटना की निंदा की। उन्होंने वाहन में तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

Mon, 27 Oct 2025 09:24 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान, पटना
बिहार चुनाव के बीच पटना के बख्तियारपुर में सालिमपुर थाना क्षेत्र के अलीपुर गांव के पास रविवार को लोजपा (आर) के प्रत्याशी अरुण कुमार की प्रचार गाड़ी में कुछ युवकों ने तोड़फोड़ की है। साथ ही प्रचार वाहन के चालक के साथ मारपीट भी की। जिसमें चालक अनिल कुमार जख्मी हो गया। इस हमले के बाद केंद्रीय मंत्री और एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान भड़क गए हैं। चिराग पासवान ने विपक्षी पार्टियों खासकर राजद पर जमकर हमला बोला है।

चिराग पासवान ने राजद को घेरा

इस हमले के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला है। चिराग पासवान ने दावा किया कि विपक्षी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए कोई हथकंडा अपना रही हैं। चिराग पासवान ने कहा, 'विपक्षी पार्टियां खासतौर से राष्ट्रीय जनता का सिद्धांत है कि किसी तरह चुनाव जीता जाए। हमारी लडा़ई इसी मानसिकता के खिलाफ है। बख्तियारपुर में एलजेपी उम्मीदवार अरुण कुमार की गाड़ी पर हमला करने वाले असामाजिक तत्व विपक्षी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं।

चिराग पासवान ने यह भई कहा कि राजद उन सभी दलितों को टारगेट करती है जो सत्ता में आने की कोशिश करते हैं। उन्होंने जंगलराज का भी जिक्र किया। चिराग पासवान ने कहा, 'RJD सोचती है कि वंचित वर्ग के लोग सिर्फ वोट के लिए ही ठीक हैं। ऐसे लोगों को उस स्थान पर नहीं पहुंचने देने चाहिए कि वो मुख्यधारा से जुड़ जाएं। यही वजह है कि अगर कोई दलित या पिछड़े वर्ग के लोग सत्ता में आना चाहते हैं तो राजद इसी तरह की मानसिकता के साथ उन्हें रोकता है। चिराग पासवान और एनडीए इस तरह के असामाजिक तत्वों से कभी समझौता नहीं करेगा। मेरी सरकार सभी दोषियों पर सख्त कार्रवाई के लिए प्रतिबध है। हम बिहार में कभी जंगलराज नहीं आने देंगे।'

हमले के बाद 5 पर केस दर्ज

घायल चालक के बयान पर चार-पांच अज्ञात के विरुद्ध सालिमपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस घटना में शामिल आरोपितों के विरुद्ध कार्रवाई में जुटी है।थानाध्यक्ष अर्चना कुमारी सिंह ने बताया कि लोजपा (आर) के प्रत्याशी अरुण कुमार के प्रचार वाहन को लेकर चालक अलीपुर गांव की ओर जा रहा था। इसी दौरान पीछे से एक स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी। इसके बाद स्कॉर्पियो से चार-पांच लोग निकले और गाड़ी पर लगे पोस्टर फाड़ने लगे। जब चालक ने विरोध किया तब सभी लोग उसे मारपीट कर जख्मी कर दिया। वहीं, अरुण कुमार ने इस घटना की निंदा की। उन्होंने वाहन में तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
