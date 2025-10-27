LJP प्रत्याशी की गाड़ी पर हमले के बाद भड़के चिराग पासवान, राजद को खूब सुनाया

संक्षेप: स्कॉर्पियो से चार-पांच लोग निकले और गाड़ी पर लगे पोस्टर फाड़ने लगे। जब चालक ने विरोध किया तब सभी लोग उसे मारपीट कर जख्मी कर दिया। वहीं, अरुण कुमार ने इस घटना की निंदा की। उन्होंने वाहन में तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

बिहार चुनाव के बीच पटना के बख्तियारपुर में सालिमपुर थाना क्षेत्र के अलीपुर गांव के पास रविवार को लोजपा (आर) के प्रत्याशी अरुण कुमार की प्रचार गाड़ी में कुछ युवकों ने तोड़फोड़ की है। साथ ही प्रचार वाहन के चालक के साथ मारपीट भी की। जिसमें चालक अनिल कुमार जख्मी हो गया। इस हमले के बाद केंद्रीय मंत्री और एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान भड़क गए हैं। चिराग पासवान ने विपक्षी पार्टियों खासकर राजद पर जमकर हमला बोला है।

चिराग पासवान ने राजद को घेरा इस हमले के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला है। चिराग पासवान ने दावा किया कि विपक्षी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए कोई हथकंडा अपना रही हैं। चिराग पासवान ने कहा, 'विपक्षी पार्टियां खासतौर से राष्ट्रीय जनता का सिद्धांत है कि किसी तरह चुनाव जीता जाए। हमारी लडा़ई इसी मानसिकता के खिलाफ है। बख्तियारपुर में एलजेपी उम्मीदवार अरुण कुमार की गाड़ी पर हमला करने वाले असामाजिक तत्व विपक्षी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं।

चिराग पासवान ने यह भई कहा कि राजद उन सभी दलितों को टारगेट करती है जो सत्ता में आने की कोशिश करते हैं। उन्होंने जंगलराज का भी जिक्र किया। चिराग पासवान ने कहा, 'RJD सोचती है कि वंचित वर्ग के लोग सिर्फ वोट के लिए ही ठीक हैं। ऐसे लोगों को उस स्थान पर नहीं पहुंचने देने चाहिए कि वो मुख्यधारा से जुड़ जाएं। यही वजह है कि अगर कोई दलित या पिछड़े वर्ग के लोग सत्ता में आना चाहते हैं तो राजद इसी तरह की मानसिकता के साथ उन्हें रोकता है। चिराग पासवान और एनडीए इस तरह के असामाजिक तत्वों से कभी समझौता नहीं करेगा। मेरी सरकार सभी दोषियों पर सख्त कार्रवाई के लिए प्रतिबध है। हम बिहार में कभी जंगलराज नहीं आने देंगे।'