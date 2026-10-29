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बिहार: मिलावटी खाद की जांच करने गए BDO पर हमला, सिर पर कट्टा सटा चेन छीन ली; खूब बवाल

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान टीम, संवाद सूत्र, अमदाबाद, कटिहार
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बिहार के कटिहार जिले में मिलावटी खाद पर रेड डालने गए बीडीओ और उनकी टीम पर हमला कर दिया गया। सरकारी कर्मियों के साथ मारपीट हुई। बीडीओ के सिर पर कट्टा तान दिया गया और उनकी चेन छीन ली गई।

Katihar BDO Attack
कटिहार जिले में बीडीओ को कट्टा दिखा चेन छीन लिया गया है।

अमदाबाद (कटिहार), संवाद सूत्र। बिहार के कटिहार जिले में मिलावटी खाद की जांच करने गए बीडीओ पर हमला कर दिया गया। सरकारी कर्मियों के साथ मारपीट हुई और जमकर बवाल हुआ है। बेखौफ बदमाशों ने बीडीओ के सिर पर कट्टा सटा दिया। जिले में अमदाबाद प्रखंड की बैदा पंचायत में मंगलवार को कथित अवैध और मिलावटी खाद के गोदाम की जांच करने पहुंचे बीडीओ सह प्रभारी कृषि पदाधिकारी रणवीर कुमार और सरकारी कर्मियों पर हमला कर दिया गया। मामले में बीडीओ ने अमदाबाद थानाध्यक्ष को आवेदन देकर 15 नामजद और करीब 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है।

आवेदन के मुताबिक, हमलावरों ने बीडीओ के सिर पर कट्टा सटाकर जान से मारने की धमकी भी दी और उनके गले से 26 ग्राम सोने की चेन छीन ली। अंचल गार्ड की सरकारी राइफल छीनने तथा सरकारी वाहन को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश का भी आरोप लगाया गया है। बीडीओ ने आवेदन में जाकिर, तमीज, अजाबुल, मो. फिरोज, सेफूल, मो. जफीर, असलम, अफरोज, युसूफ, राहुल कुमार, समा प्रवीण, नूरी नाज, कुरेशा खातून, फुलगुन और जुल्लू को नामजद किया है। आवेदन में बीडीओ रणवीर कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि बैदा चौक पर मो. जाकिर पश्चिम बंगाल से कथित तौर पर अवैध और नकली खाद लाकर बेच रहा है। इसी सूचना पर टीम गई थी। जांच के दौरान तस्वीर खींचे जाने पर दुकानदार भड़क गया और शोर मचाने लगा। शोर सुनकर करीब सौ लोग मौके पर जुट गए और बवाल करने लगे।

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बोरियों में बैच नंबर नहीं, पश्चिम बंगाल लिखा था

अमदाबाद प्रखंड की बैदा पंचायत में मंगलवार को कथित अवैध और मिलावटी खाद के गोदाम की जांच करने पहुंचे बीडीओ सह प्रभारी कृषि पदाधिकारी रणवीर कुमार और सरकारी कर्मियों पर हमला कर दिया गया। बीडीओ को सूचना मिली थी कि बैदा चौक पर पश्चिम बंगाल की खाद बेची जा रही है। सूचना के सत्यापन के लिए 12 बजे के करीब बीडीओ अंचल गार्ड, स्वच्छता पर्यवेक्षक और अन्य कर्मियों के साथ दुकान पर पहुंचे। वहां खाद की बोरियां रखी थीं। बीडीओ के अनुसार, बोरियों पर बैच नंबर नहीं था और उन पर पश्चिम बंगाल में निर्मित होने का उल्लेख था। जांच के दौरान तस्वीर खींचे जाने पर दुकानदार कथित तौर पर भड़क गया और शोर मचाने लगा।

शोर सुनकर करीब सौ लोग मौके पर जुट गए। आरोप है कि भीड़ में शामिल लोगों ने अंचल गार्ड की राइफल छीनने की कोशिश की और स्वच्छता पर्यवेक्षक के साथ मारपीट की। स्थिति बिगड़ने पर बीडीओ, अंचल गार्ड और चालक सरकारी वाहन में छिप गए। भीड़ ने वाहन में तोड़फोड़ करने की कोशिश की और बीडीओ को बाहर निकालने की धमकी दी। आरोप है कि गाड़ी से बाहर निकलते ही एक व्यक्ति ने बीडीओ की कनपटी पर कट्टा सटाया और गले से सोने की चेन छीन ली। आवेदन के मुताबिक, जांच और जब्ती के दौरान स्वच्छता पर्यवेक्षक मो. जाकिर हुसैन पर लाठी, डंडे और लोहे की रॉड से हमला किया गया। थानाध्यक्ष राजन कुमार ने बताया कि 15 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ आवेदन दिया है। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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