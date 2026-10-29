बिहार: मिलावटी खाद की जांच करने गए BDO पर हमला, सिर पर कट्टा सटा चेन छीन ली; खूब बवाल

बिहार के कटिहार जिले में मिलावटी खाद पर रेड डालने गए बीडीओ और उनकी टीम पर हमला कर दिया गया। सरकारी कर्मियों के साथ मारपीट हुई। बीडीओ के सिर पर कट्टा तान दिया गया और उनकी चेन छीन ली गई।

अमदाबाद (कटिहार), संवाद सूत्र। बिहार के कटिहार जिले में मिलावटी खाद की जांच करने गए बीडीओ पर हमला कर दिया गया। सरकारी कर्मियों के साथ मारपीट हुई और जमकर बवाल हुआ है। बेखौफ बदमाशों ने बीडीओ के सिर पर कट्टा सटा दिया। जिले में अमदाबाद प्रखंड की बैदा पंचायत में मंगलवार को कथित अवैध और मिलावटी खाद के गोदाम की जांच करने पहुंचे बीडीओ सह प्रभारी कृषि पदाधिकारी रणवीर कुमार और सरकारी कर्मियों पर हमला कर दिया गया। मामले में बीडीओ ने अमदाबाद थानाध्यक्ष को आवेदन देकर 15 नामजद और करीब 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है।

आवेदन के मुताबिक, हमलावरों ने बीडीओ के सिर पर कट्टा सटाकर जान से मारने की धमकी भी दी और उनके गले से 26 ग्राम सोने की चेन छीन ली। अंचल गार्ड की सरकारी राइफल छीनने तथा सरकारी वाहन को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश का भी आरोप लगाया गया है। बीडीओ ने आवेदन में जाकिर, तमीज, अजाबुल, मो. फिरोज, सेफूल, मो. जफीर, असलम, अफरोज, युसूफ, राहुल कुमार, समा प्रवीण, नूरी नाज, कुरेशा खातून, फुलगुन और जुल्लू को नामजद किया है। आवेदन में बीडीओ रणवीर कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि बैदा चौक पर मो. जाकिर पश्चिम बंगाल से कथित तौर पर अवैध और नकली खाद लाकर बेच रहा है। इसी सूचना पर टीम गई थी। जांच के दौरान तस्वीर खींचे जाने पर दुकानदार भड़क गया और शोर मचाने लगा। शोर सुनकर करीब सौ लोग मौके पर जुट गए और बवाल करने लगे।

बोरियों में बैच नंबर नहीं, पश्चिम बंगाल लिखा था अमदाबाद प्रखंड की बैदा पंचायत में मंगलवार को कथित अवैध और मिलावटी खाद के गोदाम की जांच करने पहुंचे बीडीओ सह प्रभारी कृषि पदाधिकारी रणवीर कुमार और सरकारी कर्मियों पर हमला कर दिया गया। बीडीओ को सूचना मिली थी कि बैदा चौक पर पश्चिम बंगाल की खाद बेची जा रही है। सूचना के सत्यापन के लिए 12 बजे के करीब बीडीओ अंचल गार्ड, स्वच्छता पर्यवेक्षक और अन्य कर्मियों के साथ दुकान पर पहुंचे। वहां खाद की बोरियां रखी थीं। बीडीओ के अनुसार, बोरियों पर बैच नंबर नहीं था और उन पर पश्चिम बंगाल में निर्मित होने का उल्लेख था। जांच के दौरान तस्वीर खींचे जाने पर दुकानदार कथित तौर पर भड़क गया और शोर मचाने लगा।