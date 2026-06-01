बिहार के खगड़िया में सुबह-सुबह खूनी खेल, घर में घुस परिवार के चार लोगों को चाकू से गोदा; 1 की मौत
पीड़ित परिवार के एक रिश्तेदार राहुल कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 4-5 आदमी आए थे। दरवाजे पर इन लोगों ने दस्तक दी थी। जब दरवाजा खोल कर उनसे पूछा गया कि क्या बात है, तब वो लोग अचानक घर में घुस गए और इन लोगों ने धारदार हथियार से परिवार के सभी सदस्यों पर हमला शुरू कर दिया।
बिहार के खगड़िया जिले में अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि सोमवार की सुबह-सुबह अपराधियों ने एक घर में घुसकर एक परिवार के सदस्यों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर खूनी खेल खेला है। इस हमले में परिवार की एक महिला सदस्य की मौत हो गई है। इन सनसनीखेज वारदात के बाद से इलाके में दहशत है।
खगड़िया जिले के चौथम थाना क्षेत्र इलाके में इस परिवार पर कुछ अपराधियों ने यह हमला किया है। इस हमले में एक महिला की मौत हो गई है और तीन लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि वारदात के वक्त परिवार के लोग सो रहे थे और उसी वक्त 4-5 की संख्या में आए अपराधियों ने हमला किया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
पीड़ित परिवार के एक रिश्तेदार राहुल कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 4-5 आदमी आए थे। दरवाजे पर इन लोगों ने दस्तक दी थी। जब दरवाजा खोल कर उनसे पूछा गया कि क्या बात है, तब वो लोग अचानक घर में घुस गए और इन लोगों ने धारदार हथियार से परिवार के सभी सदस्यों पर हमला शुरू कर दिया।
घायलों में 10 साल की बच्ची भी शामिल
घटना को लेकर पुलिस ने बताया कि अहले सुबह हुए हमले में 3 लोग घायल हैं। डीएसपी मुकुल रंजन ने कहा कि इलाज के दौरान एक की मौत हो गई है। पुलिस घटना को लेकर आगे की जांच में जुटी है। घटना को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि करुआमोड़ के पास स्थित एक घर में यह घटना हुई है। इस हमले में एक महिला रचना कुमारी की मौत हुई है। तीन जख्मी लोगों में 10 साल की एक बच्ची भी है। कहा जा रहा है कि इस घर में जयकांत पासवान अपनी पत्नी, तीस साल की बेटी और 10 साल की नातिन के साथ मौजूद थे। अपराधियों ने पहले घर का दरवाजा खुलवाया और भी इस महले को अंजाम दिया है। हालांकि, घर में घुसकर इस खूनी वारदात को क्यों अंजाम दिया गया है? अभी इसके बारे में पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है।
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