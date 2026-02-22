आपकी गाड़ी कितनी फिट है, ATS बताएगा; बिहार के इन जिलों में खुलेंगे टेस्टिंग स्टेशन; 30 पॉइंट्स जांच

नियमानुसार नई गाड़ियों को दो साल जबकि आठ साल पुरानी व्यावसायिक गाड़ियों को हर साल फिटनेस जांच कराना पड़ता है। एक गाड़ी की जांच में कम से कम 15 मिनट का समय लगता है।

बिहार की सड़कों पर अनफिट गाड़ियों का परिचालन रोकने को 27 जिलों में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) खोले जाएंगे। परिवहन विभाग ने इसके लिए एजेंसियों से आवेदन मांगा है। विभाग की कोशिश है कि इस साल तक इन जिलों में एटीएस खोलने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। अधिकारियों के अनुसार एटीएस में मशीनों के माध्यम से यह जांच की जाती है कि वाहन सड़क पर चलने के लिए सुरक्षित है या नहीं।

इस टेस्टिंग में ब्रेक, स्टीयरिंग, सस्पेंशन और लाइट जैसे 30 से अधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा घटकों की जांच होती है। वाहन से निकलने वाले धुएं की भी जांच की जाती है कहीं वह पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। अनफिट वाहनों को सड़कों से हटाना एटीएस का मुख्य काम है। बिहार में आठ एटीएस खुले। इसमें पटना में तीन, दरभंगा, भागलपुर, हाजीपुर, नालंदा और सासाराम में एक-एक केंद्र खुले। नियमानुसार नई गाड़ियों को दो साल जबकि आठ साल पुरानी व्यावसायिक गाड़ियों को हर साल फिटनेस जांच कराना पड़ता है। एक गाड़ी की जांच में कम से कम 15 मिनट का समय लगता है।

यानी चौबीसो घंटे भी केंद्र काम करे तो एक दिन में अधिकतम 100 गाड़ियों को ही फिटनेस प्रमाण पत्र दिया जा सकता है, लेकिन आलम यह है कि बिहार के एटीएस एक दिन में 250 से 300 गाड़ियों का फिटनेस प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। परिवहन विभाग के अधिकारियों को इन केंद्रों की जांच हर छह महीने पर करनी है लेकिन स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से यह केंद्र खुलेआम मेरी मर्जी की तर्ज पर काम कर रहे हैं। सड़कों पर अनफिट गाड़ियों के चलने से राज्य में सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। ब्रेक फेल होने पर भी सड़कों पर फर्राटे भर रही इन गाड़ियों से आए दिन राज्य के किसी ने किसी इलाके में लोग सड़क हादसे के शिकार हो रहे हैं।