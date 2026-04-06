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बिहार में सुबह-सुबह ATS और NIA की रेड, मोहम्मद परवेज से मिले हथियारों के बाद नालंदा में दबिश

Apr 06, 2026 10:01 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, नालंदा
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सूत्रों के मुताबिक, यह पूरी कार्रवाई कुछ समय पूर्व लहेरी थाना क्षेत्र के सोहनकुआं इलाके से अजीजघाट निवासी मो. परवेज की गिरफ्तारी से जुड़ी है। परवेज के पास से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किए गए थे, जिसमें AK-47 के कारतूस भी शामिल थे।

बिहार में सुबह-सुबह ATS और NIA की रेड, मोहम्मद परवेज से मिले हथियारों के बाद नालंदा में दबिश

नालंदा के लहेरी थाना क्षेत्र अंतर्गत लहेरी मोहल्ला में सोमवार तड़के उस समय हड़कंप मच गया, जब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) की संयुक्त टीम ने एक साथ कई ठिकानों पर दबिश दी। सुबह करीब 4:45 बजे शुरू हुई इस कार्रवाई में सुरक्षा एजेंसियों की करीब 11 गाड़ियों का काफिला पहुंचा, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार, टीम ने लहेरी मोहल्ला स्थित एक मकान, रवि ज्वेलरी दुकान और बंदूक दुकान पी.के. गण हाउस में गहन छापेमारी की। सबसे पहले टीम ने संबंधित व्यक्ति के घर की तलाशी ली, इसके बाद ज्वेलरी और हथियार की दुकान में जांच अभियान चलाया गया।

इस दौरान स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई जिले के कुल 10 स्थानों पर एक साथ की गई, जिनमें इस्लामपुर और चिकसौरा इलाके भी शामिल हैं। बिहारशरीफ में चल रही इस छापेमारी का नेतृत्व डीएसपी शेख साबिर कर रहे थे। टीम ने संदिग्ध दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य सामग्री को खंगाला।

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सूत्रों के मुताबिक, यह पूरी कार्रवाई कुछ समय पूर्व लहेरी थाना क्षेत्र के सोहनकुआं इलाके से अजीजघाट निवासी मो. परवेज की गिरफ्तारी से जुड़ी है। परवेज के पास से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किए गए थे, जिसमें AK-47 के कारतूस भी शामिल थे। इसी मामले की कड़ी में एजेंसियां अब उसके नेटवर्क और अन्य संभावित सहयोगियों की तलाश में जुटी हैं। इसके अलावा, औरंगाबाद जिले से जुड़े नक्सली अभिजीत यादव के मामले में भी जांच एजेंसियां सक्रिय हैं और इस छापेमारी को उसी जांच का हिस्सा माना जा रहा है।

फिलहाल, छापेमारी के दौरान क्या-क्या बरामद हुआ है, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि, इस बड़ी कार्रवाई के बाद पूरे जिले में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और आगे भी कार्रवाई जारी रहने की संभावना जताई जा रही है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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