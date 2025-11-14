Atri Result LIVE: अतरी सीट नतीजा, RJD की बैजयंती देवी को हरा पाएंगे HAM के रोमित कुमार?
Atri Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में गया जिले की अतरी सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। अतरी सीट पर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की बैजयंती देवी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (HAM) के रोमित कुमार के बीच हार-जीत का मुकाबला है। अतरी सीट 2015 से राजद के पास रही है लेकिन पार्टी ने हर बार अलग-अलग लोगों को टिकट दिया है। 2020 के चुनाव में अतरी सीट पर राजद के अजय कुमार यादव जीते थे लकिन इस बार तेजस्वी के नेतृत्व वाली पार्टी ने उनका टिकट काट दिया और बैजयंती देवी को उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला जीतन राम माझी की पार्टी HAM के उम्मीदवार रोमित कुमार से है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 11 नवंबर को अतरी सीट पर मतदान हुआ। आज नतीजे आ रहे हैं।
अतरी सीट- एक नजर
अतरी विधानसभा क्षेत्र गया जिले में स्थित एक सामान्य (अनारक्षित) सीट है, जो मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों पर आधारित है और जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। 2015 में महागठबंधन की लहर पर आरजेडी की कुंती देवी यादव ने 60,687 वोट (38.96%) पाकर 13,817 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की, जबकि लोजपा के अरविंद कुमार को 46,870 वोट (30.09%) मिले। यहां आरजेडी ने यादव-मुस्लिम गठजोड़ को मजबूत किया, लेकिन छोटे दलों ने वोट बांटे। 2020 के चुनाव में आरजेडी के अजय यादव ने 62,658 वोट (36.55%) हासिल कर 7,931 वोटों के अंतर से जदयू की मनोरमा देवी को हराया, जिन्हें 54,727 वोट। लोजपा तीसरे स्थान पर रही 25,873 वोटों (15.09%) के साथ।