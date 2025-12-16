बिहार में चोरों के निशाने पर एटीएम! अब सीवान में ATM काटकर 27 लाख की चोरी

संक्षेप: सीवान जिले के हुसैनगंज थाना इलाके में चोरों ने एटीएम काटकर 27 लाख रुपए चोरी कर लिए। दो दिन पहले ही ATM में कैश भरा गया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

बिहार में एटीएम लूट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रहीं। अब सीवान के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के टेढ़ीघाट बाजार स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को काटकर सोमवार की रात 27 लाख 32 हजार रुपये की चोरी करने की बात सामने आयी है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। बताया गया है कि टेढ़ीघाट बाजार स्थित हाजी गुलाम अरशद कॉम्प्लेक्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक एटीएम मशीन का संचालन किया जाता है। सोमवार की रात चोरों ने शातिराना ढंग से इसमें चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। इस घटना की जानकारी लोगों को तब हुई जब सुबह बाजार की दुकानों को खोलना शुरू किया। इसके बाद यह खबर धीरे-धीरे अन्य लोगों तक पहुंच गयी।

सीवान चैनल मैनेजर समेत एटीएम वेंडर के अन्य स्टाफ भी मौके पर पहुंचे और जांच - पड़ताल शुरू की। अंदाजा लगाया जा रहा है कि चोरों ने गैस कटर का इस्तेमाल कर एटीएम मशीन को काटा होगा,इसके बाद इसके अंदर रखे कैश को निकाला होगा। चोरों की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी के फुटेज की जांच की रही है। बैंक से संबंधित कर्मियों द्वारा बताया गया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद 112 की टीम से संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन बात नहीं हो सकी। इस कारण, मौके पर पुलिस की टीम काफी देर बाद पहुंची।