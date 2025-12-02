Hindustan Hindi News
विक्रमशिला एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों में अब एटीएम की होगी सुविधा, सफर में पैसों की नो टेंशन

संक्षेप:

यह सुविधा विक्रमशिला एक्सप्रेस, एलटीटी एक्सप्रेस, अंग एक्सप्रेस, अमरनाथ एक्सप्रेस सहित इस खंड होकर चलने वाली लंबी दूरी वाली ट्रेनों में भी की जाएगी। एटीएम को ट्रेन की मिनी पेंट्री को परिवर्तित कर स्थापित किया गया है।

Tue, 2 Dec 2025 08:04 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान, कार्यालय संवाददाता, पटना
ट्रेन यात्रियों को अब नकदी के लिए इधर-उधर भटकना नहीं होगा। अब चुनिंदा ट्रेनों में ट्रायल के तौर पर एटीएम मशीन लगाई जाएगी। इससे चलती ट्रेन में भी यात्री रुपये की निकासी कर सकेंगे। यात्रियों को रुपये की दिक्कत नहीं होगी, इसलिए ट्रेनों में एटीएम लगेगी। मनमाड-सीएसेएमटी पंचवटी एक्सप्रेस में एटीएम आन व्हील्स की सुविधा शुरू हो गयी है। यह पहल यात्रियों को चलती ट्रेन में नकद की सुविधा देने और रेलवे के गैर किराया राजस्व को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। उक्त ट्रेन में प्रायोगिक तौर पर किया गया है।

यह सुविधा विक्रमशिला एक्सप्रेस, एलटीटी एक्सप्रेस, अंग एक्सप्रेस, अमरनाथ एक्सप्रेस सहित इस खंड होकर चलने वाली लंबी दूरी वाली ट्रेनों में भी की जाएगी। एटीएम को ट्रेन की मिनी पेंट्री को परिवर्तित कर स्थापित किया गया है। जिसे रबर पैड और बोल्ट की सहायता से कंपन से सुरक्षित किया गया है। साथ ही दो अग्निशमन यंत्र भी लगाए गए हैं, ताकि सुरक्षा मानकों का पालन किया जा सके। मालदा के पीआरओ ने कहा कि मनमाड-सीएसेएमटी पंचवटी एक्सप्रेस में यह प्रयोग सफल होने पर अन्य ट्रेनों में भी यह सुविधा दी जाएगी।

ट्रेनों के अंतिम पेंट्री में लगेगी एटीएम मशीन: एटीएम मशीन को ट्रेन के कोच के आखिरी कक्ष में लगाया जाएगा। ये जगह वहीं होगी, जहां पहले अस्थायी पेंट्री लगाई जाती थी। वहीं चलती ट्रेन में सुरक्षा को बनाए रखने के लिए शटर और दरवाजे भी लगाए जाएंगे।

Bihar News
