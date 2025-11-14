Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsAsthawan Assembly Seat Result 2025 who will win Ravi Ranjan Kumar RJD Jitendra Kumar JD(U) election counting
Asthawan Result LIVE: अस्थावां चुनाव नतीजा, मतगणना शुरू; जितेंद्र या रवि रंजन में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Asthawan Assembly Seat Result LIVE 2025: नालंदा जिले की अस्थावां असेंबली सीट पर मतगणना शुरू हो गई है। काउंटिंग में सबकी नजर इस बात पर है कि जेडीयू के जितेंद्र कुमार छठी बार चुनाव जीत पाते हैं या आरजेडी के रवि रंजन कुमार उन्हें हरा देते हैं।

Fri, 14 Nov 2025 08:01 AMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नालंदा
बिहार विधानसभा चुनाव में नालंदा जिले की अस्थावां सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है। आरजेडी के रवि रंजन कुमार और जेडीयू के जितेंद्र कुमार के बीच हार-जीत का मुकाबला है। जेडीयू के जितेंद्र कुमार यहां से पांच बार चुनाव जीत चुके हैं। इस बार देखना होगा क्या जितेंद्र कुमार छठी बार चुनाव जीत पाते हैं या फिर आरजेडी के रवि रंजन कुमार उन्हें हरा देते हैं।

सुबह 8 बजे- मतगणना शुरू हो गई है। पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी। ईवीएम 8.30 बजे से खुलेंगे।

सुबह 7:44 बजे- मतगणना केंद्र पर चुनाव अधिकारी और कैंडिडेट के काउंटिंग एजेंट पहुंच चुके हैं. सुबह 8 बजे एआरओ के टेबल पर पोस्टल बैलट की गिनती शुरू हो जाएगी. उसके साथ लगे 14 टेबल पर बारी-बारी से ईवीएम राउंड की गिनती 8.30 बजे से होगी.

2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू के जितेंद्र कुमार ने राजद के अनिल कुमार को हराया था। जितेंद्र कुमार को 51525 वोट मिले थे, जबकि राजद के अनिल कुमार को 39925 वोट मिले थे। लोजपा के रमेश कुमार तीसरे पायदान पर रहते हुए 21844 वोट झटकने में कामयाब हो गए थे। इससे पहले के विधानसभा चुनाव 2015 में भी जदयू के जितेंद्र कुमार जीते थे। उन्होंने लोजपा के छोटे लाल यादव को हराया था।

अस्थावां विधानसभा सीट नालंदा जिले में आती है। यह नालंदा लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। अस्थावां को जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) का गढ़ माना जाता है। जेडीयू के जितेंद्र कुमार यहां से लगातार 5 बार चुनाव जीत चुके हैं। जितेंद्र कुमार के पिता अयोध्या प्रसाद भी अस्थावां से दो बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। आरजेडी को अस्थावां में कभी जीत हासिल नहीं हो पाई। चर्चित शिक्षाविद एवं दिवंगत सामाजिक कार्यकर्ता रघुनाथ प्रसाद शर्मा उर्फ आरपी शर्मा यहां से तीन बार निर्दलीय विधायक रहे।

यहां कांग्रेस ने चार बार, जनता पार्टी ने दो बार और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने एक बार जीत दर्ज की है। लेकिन, राज्य की दो बड़ी पार्टियां- भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय जनता दल (राजद)- आज तक अस्थावां में कोई प्रभाव नहीं बना सकी हैं।जातिगत समीकरणों पर नजर डालें तो अस्थावां यादव, पासवान और कुर्मी जाति के मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। इसके अलावा मुस्लिम और भूमिहार की आबादी भी ठीक-ठाक है।

