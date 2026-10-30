अनंत सिंह की सदस्यता जाएगी? स्पीकर बोले- विधायक का पक्ष सुनने के बाद जेडीयू के पत्र पर फैसला
जेडीयू से निकाले गए अनंत सिंह की विधायकी खत्म करने की अनुशंसा की गई है। बिहार विधानसभा के स्पीकर प्रेम कुमार ने कहा कि जेडीयू से उन्हें इस संबंध में पत्र मिला है, जिसकी समीक्षा की गई है। अनंत सिंह का पक्ष जानने के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा।
जनता दल यूनाइटेड से निकाले गए मोकामा विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उनकी विधायकी पर भी अब संकट मंडरा रहा है। जेडीयू ने अनंत सिंह की सदस्यता रद्द करने के लिए बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार को पत्र लिखा है। इस पर स्पीकर ने कार्यवाही भी शुरू कर दी है। स्पीकर प्रेम कुमार ने कहा कि उन्होंने जेडीयू से मिले पत्र की समीक्षा की है। अनंत सिंह को नोटिस भेजकर उनका पक्ष सुना जाएगा, इसके बाद उनकी जेडीयू के प्रस्ताव पर फैसला होगा।
बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि अनंत सिंह की सदस्यता खत्म करने के संबंध में उन्हें पत्र मिला है। इसकी समीक्षा की गई है। समीक्षा के बाद नोटिस भेजने की प्रक्रिया है। अनंत सिंह को विधानसभा से नोटिस भेजकर उनका पक्ष जाना जाएगा। उसके बाद जो भी नियम के तहत कार्यवाही होनी चाहिए, वो होगी।
पटना जिले के मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह को जेडीयू ने बीते 24 अक्टूबर को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। हाल ही में हुए एमएलसी चुनाव के दौरान उन्होंने पटना स्नातक से जेडीयू प्रत्याशी नीरज कुमार का खुलकर विरोध किया और पार्टी लाइन से अलग जाकर जन सुराज उम्मीदवार अनुज सिंह का समर्थन किया था। अनंत सिंह को निष्कासित करने के साथ ही जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने स्पीकर प्रेम कुमार को पत्र लिखकर उनकी विधायकी खत्म करने की अनुशंसा की थी।
अनंत की पत्नी को भी पार्टी से निकाला, आवास खाली करने का नोटिस
जेडीयू ने अनंत सिंह के साथ उनकी पत्नी नीलम देवी को भी पार्टी से निष्कासित किया है। नीलम भी मोकामा से विधायक रह चुकी हैं। राज्यस्तरीय कार्यान्वयन समिति का सदस्य होने के नाते उन्हें उपमंत्री का दर्जा प्राप्त था। पार्टी से निकाले जाने के बाद यह दर्जा समाप्त कर दिया गया। साथ ही उन्हें जो पटना के मॉल रोड पर सरकारी आवास आवंटित था, उसे भी 25 नवंबर तक खाली करने का नोटिस मिला है।
दुलारचंद मर्डर में जेल जाएंगे अनंत सिंह? सुप्रीम कोर्ट से आया सरेंडर का आदेश
अनंत सिंह को देश की शीर्ष अदालत से भी झटका लगा है। पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मोकामा में हुए दुलारचंद यादव मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने अनंत को आगामी 1 दिसंबर तक सरेंडर का आदेश दिया है। अनंत सिंह इस केस में 5 महीने से ज्यादा पटना के बेऊर जेल में बंद रहे थे। बीते मार्च महीने में वे पटना हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद बाहर आए थे।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।