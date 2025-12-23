Hindustan Hindi News
बेगूसराय में असम पुलिस के जवान को पीट-पीटकर मार डाला; पत्नी और बेटे गिरफ्तार

बेगूसराय में असम पुलिस के जवान को पीट-पीटकर मार डाला; पत्नी और बेटे गिरफ्तार

संक्षेप:

बूगसराय में असम पुलिस के जवान जंगली मल्लिक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मृतक छुट्टी पर घर आया था। उसने दो शादियां की थी। पहली पत्नी से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। हत्या के आरोप में मृतक की पहली बीवी और बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

Dec 23, 2025 05:32 pm IST
बिहार के बेगूसराय जिले के मंसूरचक बाजार में असम पुलिस के जवान की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप जवान के बेटे पर लगा है। बताया जा रहा है कि आरोपी संजय मल्लिक पहली पत्नी का बेटा है। संपत्ति विवाद को लेकर उसकी अपने पिता जंगली मल्लिक से विवाद हुआ था। आरोपी ने अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी। मृतक की पहचान 57 वर्षीय जंगली मल्लिक के तौर पर हुई है। जो असम पुलिस में कार्यरत हैं, और छुट्टी पर अपने गांव आए थे।

मृतक जंगली मल्लिक ने दो शादी की हैं। पहली पत्नी सुमित्रा देवी और उसके पुत्र संजय मलिक लगातार अपने पिता पर घर में रहने और संपत्ति में हिस्सेदारी देने को दबाव बना रहा था। शनिवार की शाम में भी पुत्र अपने सहयोगियों के साथ पहुंचा था। जिसका अपने पिता से काफी विवाद किया था, और धमकी दी थी। मंगलवार की सुबह होते मंसूरचक में हत्या की खबर फैलते ही हड़कंप मच गया है।

मंसूरचक थानाध्यक्ष गोविन्द कुमार पाण्डेय संज्ञान में लेकर छापामारी कर मृतक की पत्नी 37 वर्षीय सुमित्रा देवी और उसके पुत्र संजय मल्लिक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उसकी बेटी को भी हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक मृतक जंगली मल्लिक दूसरी पत्नी के साथ असम में रहते थे,जबकि उनकी पहली पत्नी और दो बेटे पिछले 10 वर्षों से समस्तीपुर जिले में अलग रह रहे थे। दूसरी शादी के बाद से ही पहली पत्नी के साथ उनका विवाद चल रहा था।