हफ्ते में 2 बार बैठना होगा, ओवैसी ने विधायक को मंच पर चेताया; नीतीश सरकार को समर्थन के लिए रखी शर्त

संक्षेप: इस दौरान ओवैसी ने मंच से अपने ननिर्वाचित विधायक अख्तरूल ईमान को चेताया कि उन्हें हफ्ते में 2 दिन यहां ब्लॉक में बैठना होगा। इतना नहीं ओवैसी ने यह भी कहा कि वो नीतीश सरकार को समर्थन देंगे लेकिन इसके लिए उन्होंने एक शर्त भी रख दी।

समबिहार चुनाव में AIMIM के पांच विधायकों की जीत से पार्टी सुप्रीमो और सांसद असदुद्दीन ओवैसी काफी गदगद हैं। इस जीत के बाद वो दो दिवसीय धन्यवाद यात्रा के लिए किशनगंज पहुंचे। धन्यवाद यात्रा के दूसरे दिन शनिवार को सीमांचल के चारों जिलों की जनता का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें भरोसा दिलाया कि वे ताउम्र उनके हक के लिए संघर्ष करते रहेंगे। इस दौरान ओवैसी ने मंच से अपने ननिर्वाचित विधायक अख्तरूल ईमान को चेताया कि उन्हें हफ्ते में 2 दिन यहां ब्लॉक में बैठना होगा। इतना नहीं ओवैसी ने यह भी कहा कि वो नीतीश सरकार को समर्थन देंगे लेकिन इसके लिए उन्होंने एक शर्त भी रख दी।

अमौर में असदुद्दीन ओवासी ने मंच से कहा कि उन्होंने वादा किया था कि जीत के बाद वो यहां अपना दफ्तर बनाएंगे तो उसे अब पूरा करेंगे और दफ्तर भी बनाएंगे। ओवैसी ने आगे कहा, 'उनकी यह कोशिश होगी कि छह महीने के अंदर इस काम को शुरू किया। एआईएमआईएम चीफ ने आगे कहा, 'मैं उम्मीद करता हूं कि अख्तरूल ईमान हफ्ते में कम से कम 2 दिन अमौर ब्लॉक के ऑफिस में तथा 2 दिन बैंसा ब्लॉक की दफ्तर में बैठेंगे। वो यहां आवाम से मुलाकात करेंगे और उनकी बात सुनेंगे।

दूसरी बात यह है कि अमौर, कोचधामन, जोकीहाट या बहादुरगंज ,भी जगहों से भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का खात्मा होगा। मंच पर भाषण के दौरान अचानक विधायक ने ओवैसी के बिल्कुल पास आकर कहा कि महीने में दो बैठने की बात कहें दें। तब इसपर असदुद्दीन औवैसी ने कहा कि नहीं-नहीं हफ्ते में 2 दिन बैठना है आपको, नहीं। हफ्ते में एक दिन बैंसा ब्लॉक के ऑफिस में और हफ्ते में एक दिन अमौर ब्लॉक के ऑफिस में आप बैठेंगे। अख्तर भाई यह काम बहुत आसान है आपके लिए। पटना में नहीं यहां बैठना होगा।