बीजेपी-जदयू से ये 10 सवाल जरूर पूछना; नीतीश-मोदी डबल इंजन सरकार पर तेजस्वी के गंभीर आरोप

चुनाव वाले बिहार में सियासी पारा हाई है। जनसभा और कैंपेनिंग के साथ साथ सोशल मीडिया भी रणक्षेत्र बना हुआ है। शनिवार को जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर तेजस्वी के नाम को डिकोड कर कई गंभीर आरोप लगाए। दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की डबल इंजन की सरकार से दस सवाल पूछ लिए। नेता प्रतिपक्ष ने बिहार के लोगों से बीजेपी और जेडीयू से ये सवाल पूछने की अपील की।

अपने सोशल मीडिया हैंटडल एक्स पर बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि दो पीढ़ियों का जीवन बर्बाद करने वाली 20 वर्षों की नीतीश-मोदी और 11 वर्षों की डबल इंजन सरकार को इन महत्वपूर्ण सवालों का जवाब देना चाहिए। उन्होंने बिहार वासियों से अपील की है कि जब जदयू और बीजेपी के लोग वोट मांगने आपके द्वार पर आएं तो ये दस सवाल जरूर पूछिये।

तेजस्वी यादव ने लिखा है कि उनसे पूछें कि- 1. बिहार सबसे गरीब राज्य क्यों है?

2. बिहार में महिलाएं असुरक्षित क्यों हैं?

3. बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था बेकार क्यों है?

4. बिहार में इतना अपराध क्यों है?

5. बिहार में इतना भ्रष्टाचार क्यों है?

6. बिहार में इतनी बेरोजगारी क्यों है?

7. बिहार में पलायन की मजबूरी क्यों है?

8. बिहार में स्कूल भवन क्यों नहीं बने?

9. बिहार में नए उद्योग-धंधे क्यों स्थापित नहीं हुए?

10. बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट क्यों है?

उन्होंने यह भी लिखा कि भाजपा और नीतीश कुमार एक भी जवाब नहीं दे पाएंगे।