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पटना में एशिया का सबसे बड़ा श्मशान, एसी वेटिंग हॉल से कैंटीन तक सुविधा; 18 शवों का एक साथ अंतिम संस्कार

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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पटना में एशिया का सबसे बड़े श्मशान बांसघाट का संचालन शुरू हो गया है। यहां एक साथ 18 शवों का एक साथ अंतिम संस्कार किया जा सकता है। इस आधुनिक श्मशान में एसी वेटिंग हॉल से लेकर कैंटीन तक की सुविधा विकसित की गई है। इसका संचालन ईशा फाउंडेशन की ओर से किया जा रहा है। 

पटना में एशिया का सबसे बड़ा श्मशान, एसी वेटिंग हॉल से कैंटीन तक सुविधा; 18 शवों का एक साथ अंतिम संस्कार

बिहार की राजधानी पटना में एशिया का सबसे बड़ा श्मशान घाट तैयार हो गया है। बांसघाट श्मशान का संचालन शुरू कर दिया गया है। लगभग 4.5 एकड़ में फैले इस श्मशान में एक साथ 18 शवों का अंतिम संस्कार हो सकता है। अंतिम यात्रा में आने वाले लोगों को दो एसी वेटिंग हॉल, एक कैंटीन, स्वच्छ पेयजल और शौचालय जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। यहां पर गंगाजल से भरे दो तालाब भी बनाए गए हैं, इनमें से एक नहाने और दूसरा अस्थि विसर्जन के लिए है। इस श्मशान घाट का संचालन ईशा फाउंडेशन की ओर से किया जा रहा है।

शवदाह से पंडित तक का शुल्क तय

पटना के बांसघाट श्मशान पर अंतिम संस्कार के लिए हर व्यवस्था का शुल्क तय किया गया है। शवदाह के लिए 3500 रुपये का शुल्क है। इसके अलावा डोम राजा का 500 रुपये, पंडित का 250 रुपये और नाई का शुल्क 150 रुपये है। लकड़ी से अंतिम संस्कार कराना है, तो लकड़ी का चार्ज अलग से देना पड़ेगा।

18 शवों की एक साथ अंत्येष्टि

यह एशिया का सबसे बड़ा श्मशान है। यहां 18 लोगों की एक साथ अंत्येष्टि हो सकती है। इसके लिए 8 पारंपरिक चबूतरे बनाए गए हैं, जहां लकड़ी से अंतिम संस्कार किया जा सकता है। इसके अलावा, 4 इलेक्ट्रिक शवदाह इकाइयां और 6 लकड़ी आधारित पर्यावरण अनुकूल भट्टियां भी हैं।

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गरीबों को जल्द मुफ्त मिलेगी सुविधा

ईशा फाउंडेशन के पदाधिकारियों का कहना है कि भविष्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को यहां मुफ्त अंतिम संस्कार की सुविधा मिलेगी। अभी यह व्यवस्था शुरू नहीं की गई है, लेकिन आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा।

गैस फर्नेंस भी हो रहे तैयार

बांसघाट श्मशान में अंतिम संस्कार के लिए गैस से चलने वाला खास तरह के फर्नेंस भी तैयार हो रहे हैं। 15 दिनों में इन्हें चालू कर दिया जाएगा। इससे और भी कम लागत से दाह संस्कार हो सकेगा। ईशा फाउंडेशन ने तमिलनाडु से प्रशिक्षित वॉलंटियर की तैनाती की है। इनमें कई प्रोफेशनल युवा भी शामिल हैं, जो अपनी नौकरी छोड़ फाउंडेशन से जुड़े हैं। संस्था की ओर से तमिलनाडु में 33 शवदाह गृहों का संचालन किया जा रहा है।

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बिहार में आधुनिक हो रहे कई श्मशान घाट

पटना के दीघा घाट में भी ईशा फाउंडेशन की ओर से श्मशान घाट बनाया जाएगा। यह एलपीजी से संचालित होगा। इसके अलावा, बेगूसराय के सिमरिया घाट, भागलपुर, गयाजी, सहरसा और छपरा में भी शवदाह गृहों को आधुनिक करने की योजना है। इसके लिए पिछले साल बिहार सरकार के साथ ईशा आउटरिच का करार हुआ था।

26 जून को पहली बार बिहार आ रहे सदगुरु

ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु 26 जून को तीन दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं। पहले दिन वह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात करेंगे। 27 जून को बापू सभागार में उनका कार्यक्र होगा। फिर 28 जून को वे तमिलनाडु वापस लौटेंगे। सदगुरु का यह पहला बिहार दौरा होगा।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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