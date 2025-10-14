Hindustan Hindi News
बिहार में एएसआई ने खुद को सर्विस रिवॉल्वर से उड़ाया, पारिवारिक कलह से थे परेशान

बिहार में एएसआई ने खुद को सर्विस रिवॉल्वर से उड़ाया, पारिवारिक कलह से थे परेशान

घटना राजगीर थाना परिसर स्थित पुलिस बैरक की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, बिहारशरीफ भेज दिया। साथ ही फॉरेंसिक टीम को साक्ष्य संकलन के लिए बुलाया गया है

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, नालंदाTue, 14 Oct 2025 02:29 PM
बिहार में एएसआई ने खुद को सर्विस रिवॉल्वर से उड़ाया, पारिवारिक कलह से थे परेशान

बिहार के नालंदा जिले के राजगीर थाना में पदस्थापित एएसआई सुमन तिर्की ने मंगलवार को अपने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। इसकी जानकारी मिलते ही वरीय पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे।

घटना राजगीर थाना परिसर स्थित पुलिस बैरक की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, बिहारशरीफ भेज दिया। साथ ही फॉरेंसिक टीम को साक्ष्य संकलन के लिए बुलाया गया है।

राजगीर डीएसपी सुनील कुमार ने बताया कि मृतक एएसआई सुमन तिर्की झारखंड के गुमला जिला अंतर्गत धाबरा थाना क्षेत्र के बिहार भटौली गांव निवासी सुशील तिर्की के पुत्र थे। वे डायल 112 आपातकालीन सेवा में कार्यरत थे और बीते एक वर्ष से राजगीर में पदस्थापित थे।

प्रथम दृष्टया घटना का कारण पारिवारिक कलह बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और मामले की गहन जांच में जुट गई है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
