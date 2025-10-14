बिहार में एएसआई ने खुद को सर्विस रिवॉल्वर से उड़ाया, पारिवारिक कलह से थे परेशान
घटना राजगीर थाना परिसर स्थित पुलिस बैरक की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, बिहारशरीफ भेज दिया। साथ ही फॉरेंसिक टीम को साक्ष्य संकलन के लिए बुलाया गया है
बिहार के नालंदा जिले के राजगीर थाना में पदस्थापित एएसआई सुमन तिर्की ने मंगलवार को अपने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। इसकी जानकारी मिलते ही वरीय पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे।
घटना राजगीर थाना परिसर स्थित पुलिस बैरक की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, बिहारशरीफ भेज दिया। साथ ही फॉरेंसिक टीम को साक्ष्य संकलन के लिए बुलाया गया है।
राजगीर डीएसपी सुनील कुमार ने बताया कि मृतक एएसआई सुमन तिर्की झारखंड के गुमला जिला अंतर्गत धाबरा थाना क्षेत्र के बिहार भटौली गांव निवासी सुशील तिर्की के पुत्र थे। वे डायल 112 आपातकालीन सेवा में कार्यरत थे और बीते एक वर्ष से राजगीर में पदस्थापित थे।
प्रथम दृष्टया घटना का कारण पारिवारिक कलह बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और मामले की गहन जांच में जुट गई है।