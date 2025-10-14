बिहार में ASI ने खुद को गोली से उड़ाया; बैरक में मिला शव, पुलिस बोली- फैमिली टेंशन में उठाया कदम
संक्षेप: नालंदा में राजगीर थाने में तैनात एएसआई ने बैरक में खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। वे डेढ़ साल से पुलिस हेल्पलाइन 112 में कार्यरत थे। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में पारिवारिक तनाव का अंदेशा जताया है। समुन तिर्की झारखंड के गुमला के रहने वाले थे।
नालंदा जिले के राजगीर थाने में तैनात एएसआई सुमन तिर्की ने मंगलवार की सुबह अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली । मृतक एएसआई सुमन तिर्की झारखंड के गुमला जिला स्थित घाघड़ा थाना क्षेत्र के भटौली के रहने वाले थे। वह पिछले डेढ़ साल से पुलिस हेल्पलाइन 112 में कार्यरत थे। डीएसपी सुनील कुमार सिंह ने कहा कि प्रथमदृष्टया पारिवारिक विवाद लग रहा है। वहीं, उनके साथियों ने कहा कि उनकी नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर सिपाही के पद पर हुई थी। वे राजगीर में पत्नी के साथ बंगालीपाड़ा मोहल्ले में किराये के मकान में रहते थे।
जिस रात उनकी ड्यूटी होती थी, उस दिन काम से लौटने के बाद बैरक में ही कुछ देर विश्राम करते थे। घटना के समय वे बैरक में अकेले थे। सोमवार को भी रात में बाइक पेट्रोलिंग के बाद बैरक में ही रुके थे। थानाध्यक्ष रमण कुमार ने बताया कि सुबह करीब सात बजे यह घटना हुई। उस समय अधिकतर पुलिसकर्मी मॉर्निंग वॉक या अन्य कामों में व्यस्त थे। आस-पास कोई नहीं था, जो उन्हें ऐसा करने से रोक सके। आवाज सुनकर जब तक वहां कोई पहुंचता, उनकी मौत हो चुकी थी। सर्विस रिवाल्वर से कनपटी में गोली मारी थी।
पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया गया है। प्रारंभिक जांच में पारिवारिक तनाव का अंदेशा है। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल की जांच की है। घटना की सूचना मिलते ही पत्नी प्रिया देवी थाना कार्यालय पहुंच गयीं। शव देखते ही दहाड़ मारकर रोने लगीं। उनकी अभी तक कोई संतान नहीं है। उनका एक भाई भारतीय सेना में कार्यरत है।