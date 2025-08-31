बिहार में फंदे से लटका मिला दारोगा का शव, परिजन बोले- कमांडेट करते थे टॉर्चर

बिहार में एक दारोगा की लाश बैरक में मिलने से सनसनी फैल गई है। बोधगया बीएमपी तीन में एएसआई का शव फंदे से लटका मिला है। मृतक दारोगा का नाम राजेश कुमार सिंह बताया जा रहा है। राजेश कुमार छपरा जिले के सोनपुर थाना क्षेत्र के गंगाजल गांव के रहने वाले हैं। इस मामले में मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि दारोगा को कमांडेंट पिछले कुछ दिनों से ड्यूटी के लिए टॉर्चर कर रहे थे।