बिहार में फंदे से लटका मिला दारोगा का शव, परिजन बोले- कमांडेट करते थे टॉर्चर

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीमSun, 31 Aug 2025 01:40 PM
बिहार में एक दारोगा की लाश बैरक में मिलने से सनसनी फैल गई है। बोधगया बीएमपी तीन में एएसआई का शव फंदे से लटका मिला है। मृतक दारोगा का नाम राजेश कुमार सिंह बताया जा रहा है। राजेश कुमार छपरा जिले के सोनपुर थाना क्षेत्र के गंगाजल गांव के रहने वाले हैं। इस मामले में मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि दारोगा को कमांडेंट पिछले कुछ दिनों से ड्यूटी के लिए टॉर्चर कर रहे थे।

बताया जा रहा है कि साल 2020 में राजेश कुमार सिंह की बहाली सिपाही के तौर पर हुई थी। शनिवार की रात बीएमपी तीन स्थित बैरक में उनका शव फंदे से लटकता मिला। इस घटना के बाद से हड़कंप मच गया है। बोधगया थाना की पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल भेजा शव।