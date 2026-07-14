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सेक्स रैकेट के विरोध पर मारे गए बंटी की मौत के बाद ASI समेत 4 सस्पेंड, 100 मीटर पर होकर भी पुलिस ने कुछ नहीं किया

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान टीम, पटना
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पटना में देह व्यापार का विरोध करने पर बंटी की हुई हत्या के मामले में अब पुलिसवालों पर ऐक्शन लिया गया है। पटना के सीनियर एसपी ने एएसआई समेत 4 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। बंटी को अगवा कर उनकी हत्या कर दी गई थी।

सेक्स रैकेट के विरोध पर मारे गए बंटी की मौत के बाद ASI समेत 4 सस्पेंड, 100 मीटर पर होकर भी पुलिस ने कुछ नहीं किया

पटना के चर्चित बंटी हत्याकांड में अब पुलिसवालों पर गाज गिर रही है। बता दें कि राजधानी पटना में सेक्स रैकेट का विरोध करने पर बदमाशों ने पहले बंटी को अगवा किया था और फिर उनकी हत्या कर उनके शव को मिट्टी में गाड़ दिया था। बंटी का शव मिलने के बाद कोहराम मच गया था। परिजनों में काफी आक्रोश भी देखने को मिला था। साथ ही साथ पुलिस की कार्यशैली पर सभी सवाल उठे थे। अब सिटी एसपी की अनुशंसा पर एएसआई समेत 4 पुलिसवालों को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल 6 जुलाई को पटना जंक्शन के पास स्थित दूध मंडी के पास से बंटी का अपहरण हुआ था। इसका एक वीडियो भी सामन आया था। इस वीडियो में कुछ लोग बंटी से हाथापाई करते और फिर उनको अगवा करते नजर आए थे।

न्यू करबिगहिया इलाके में रहने वाले बंटी के परिजनों का कहना है कि बंटी स्टेशन के आसपास चल रहे देह व्यापार का विरोध कर रहे थे और इसीलिए उनकी हत्या कर दी गई थी। अपहरण के पांचवें दिन बंटी का शव अथमलगोला इलाके से बेहद ही बुरी हालत में बरामद हुआ था। यह भी कहा गया था कि जिस वक्त बंटी को अगवा किया गया था उस वक्त कुछ पुलिसवाले महज 100 मीटर की दूरी पर खड़े थे लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। अब इस पूरे प्रकरण में सिटी एसपी की अनुशंसा पर एसएसपी ने पुलिसवालों को सस्पेंड करने की बड़ी कार्रवाई की है।

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बताया जाता है कि अपहरण की घटना से करीब 15 दिन पहले बंटी और रविश कुमार के बीच सक्स रैकेट को लेकर विवाद हुआ था। परिजनों का आरोप है कि रविश एक किन्नर और कुछ लड़कियों के साथ गली से गुजर रहा था। इसी दौरान रविश के मकान के पास किन्नर और लड़की में झगड़ा शुरू हो गया। शोर सुनकर बाहर आए बंटी ने उन सभी को वहां से चले जाने के लिए कहा था। बंटी ने उनसे कहा था कि उनकी वजह से मोहल्ला बदनाम हो रहा है और उन्हें इस तरह का धंधा बंद कर देना चाहिए।

आरोप है कि इसपर रविश ने बंटी को गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। परिजनों का कहना है कि जब 06 जुलाई को बंटी को किडनैप किया गया था तब रविश और उसके साथी वहां मौजूद थे। परिजनों का कहना था कि जब बंटी को किडनैप किया जा रहा था तब उसने आसपास के दुकानदारों से उसे बचाने की गुहार लगाई थी लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की थी। बंटी न्यू करबिगहिया में रहता था जो कि जक्कनपुर थाना अंतर्गत आता है। उसका अपहरण कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित दूध मंडी के पास से हुआ था। बताया जाता है कि बदमाश उसे बाइपास के रास्ते मोकामा की ओर ले गए और बख्तियारपुर-मोकामा फोरलेन के आसपास उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद उनके शव को जमीन में गाड़ दिया गया था। पुलिस बंटी की तलाश करती ही रह गई लेकिन अंत में उसकी लाश मिली थी। यह भी जानकारी सामने आई थी कि अपराधियों ने पहले उसे तेजाब से जलाया था और फिर उसके साथ मारपीट भी की गई थी।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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