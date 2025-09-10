Ashwini choubey fell on ground when a man pull his chair in nda programme VIDEO: जमीन पर धड़ाम से गिरे अश्विनी चौबे, NDA के प्रोग्राम में किसी ने खींच दी पूर्व मंत्री की कुर्सी, Bihar Hindi News - Hindustan
VIDEO: जमीन पर धड़ाम से गिरे अश्विनी चौबे, NDA के प्रोग्राम में किसी ने खींच दी पूर्व मंत्री की कुर्सी

पूर्व मंत्री अश्विनी चौबे भी अपनी कुर्सी पर बैठने के लिए मंच पर आते हैं। लेकिन जैसे ही वो कुर्सी पर बैठने के लिए झुकते हैं तब ही कुर्सी के पीछे खड़े एक शख्स ने उनकी कुर्सी खींच दी। इसके बाद अश्विनी चौबे धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ते हैं।

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, गयाजीWed, 10 Sep 2025 08:29 AM
बिहार के गयाजी जिले के शेरघाटी में आयोजित NDA के कार्यकर्ता सम्मेलन में किसी ने पूर्व मंत्री अश्विनी चौबे की कुर्सी खींच दी। कुर्सी पर बैठने जा रहे अश्विनी चौबे की कुर्सी खींच देने की वजह से वो जमीन पर धड़ाम से गिर पड़े। इसके बाद मंच पर अफरातफरी की स्थिति बन गई। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में नजरआ रहा है कि एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए वहां मंच गया है और कई लोग वहां कतार में अपनी कुर्सी पर बैठे हैं।

कहा जा रहा है कि जमीन पर गिरने की वजह से अश्विनी चौबे को हाथ और पीठ में हल्की चोट भी आई है।

एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में दिग्गज नेता अश्विनी चौबे की कुर्सी खींचने वाला शख्स कौन था? अभी इसके बारे में जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन पूर्व मंत्री के जमीन पर गिरने का वीडियो काफी वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पर लोग अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं।

आज अतरी में सम्मेलन

अतरी के मौलानगर में एनडीए का विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन बुधवार को पावर हाउस के पास आयोजित की जाएगी। सम्मेलन को लेकर यहां तैयारी का अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसमें भाव्य मंच व पंडाल का निर्माण किया गया है। सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाने के लिए नेता और कार्यकर्ता गांवों में संपर्क कर लोगों को सम्मेलन में आने की अपील कर रहे हैं।

जन समर्थन को मजबूत करना, अधिक से अधिक लोगों को संगठन से जोड़ना और आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए का हाथ मजबूत बनाने का उद्देश्य है। इस सम्मेलन का मुख्य अतिथि जदयू के मंत्री अशोक चौधरी, ई. सुनिल कुमार, महासचिव जदयू, भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी, शैयद साहनबाज हुसैन, हम पार्टी के मंत्री संतोष कुमार सुमन आदि रहेंगे। जानकारी जदयू के विधानसभा प्रभारी जीवनलाल चंद्रवंशी ने दी है।