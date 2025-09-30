Ashwini Choubey dares Prashant Kishor to send paper proof to PM Modi against BJP leaders recalls bad outsiders in party प्रशांत किशोर के आरोपों का कागज PM तक तो जाना चाहिए; अश्विनी चौबे सलाह दे रहे या चुनौती?, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsAshwini Choubey dares Prashant Kishor to send paper proof to PM Modi against BJP leaders recalls bad outsiders in party

प्रशांत किशोर के आरोपों का कागज PM तक तो जाना चाहिए; अश्विनी चौबे सलाह दे रहे या चुनौती?

भाजपा के चार नेताओं पर जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर के आरोपों की बौछार के बीच पार्टी के पुराने नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा है कि वो कागज राज्यपाल, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक तो जाना चाहिए।

Ritesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटनाTue, 30 Sep 2025 02:38 PM
share Share
Follow Us on
प्रशांत किशोर के आरोपों का कागज PM तक तो जाना चाहिए; अश्विनी चौबे सलाह दे रहे या चुनौती?

बिहार में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के पुराने नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने जन सुराज पार्टी (जेएसपी) के सूत्रधार प्रशांत किशोर को एक ऐसी चुनौती भरी सलाह दे दी है, जो भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के आरोपों की बौछार झेल रहे नेताओं के लिए मुसीबत बढ़ा भी सकती है। अश्विनी चौबे ने कहा है कि प्रशांत किशोर सिर्फ आरोप लगाकर बड़े राजनेता नहीं बन सकते। चौबे ने कहा है कि बात सिर्फ पेपर (अखबार) तक ही क्यों सीमित है, कागज को तो राज्यपाल, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक जाना चाहिए।

अश्विनी चौबे ने भाजपा के नेताओं पर लगे आरोपों को लेकर एक डिजिटल चैनल से बातचीत में कहा- “प्रशांत किशोर आरोप लगाकर बड़े राजनेता नहीं हो सकते। पेपर तक ही क्यों सीमित हैं। आप जाइए ना। कोर्ट है, राज्यपाल का दरवाजा है, राष्ट्रपति का दरवाजा है, प्रधानमंत्री का दरवाजा है। उनके पास क्यों नहीं जा रहे हैं आप। वो कागज वहां तक तो जाना चाहिए। जाइए, आपको कौन मना किया है।”

लालू ने गैंगवार में परिवार के 22 लोगों को... मर्डर केस पर सम्राट चौधरी का प्रशांत किशोर को जवाब

उन्होंने कहा कि भाजपा में गलत लोग और जो आयातित चेहरे हैं, वो सदा के लिए पार्टी की चाबी नहीं हैं। कुछ दिन के लिए भले गलत काम हो जाए किसी से, सदा के लिए नहीं। इन आरोपों पर पार्टी नेतृत्व के संज्ञान के सवाल पर चौबे ने कहा- “केंद्रीय नेतृत्व की निगाह हर चीज पर रहती है। बिहार में चुनाव हो रहा है तो एक-एक सूक्ष्म चीज पर नेतृत्व की पैनी निगाह है। वो सब कुछ देख रहे हैं, उनको सब कुछ मालूम है, जो सही होगा, अंत में वो आएगा।”

वो दूसरा राकेश है, आइसक्रीम बेचता था; शिल्पी-गौतम केस से नाम जोड़ने पर बोले सम्राट चौधरी

चौबे ने कहा कि जिन पर आरोप लगे, उन्होंने सफाई दी है। उनकी सफाई या इनका आरोप, कौन सही है, ये फैसला तो न्यायालय कर सकता है, गवर्नर कर सकते हैं, जज कर सकते हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कर सकते हैं। याद दिला दें कि प्रशांत किशोर ने भाजपा के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री मंगल पांडेय, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और सांसद संजय जायसवाल पर अलग-अलग तरह के आरोप लगाए हैं। चुनाव से पहले इन आरोपों ने पटना के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा रखा है।

अश्विनी चौबे ने बेटे अर्जित शाश्वत को टिकट देने का विरोध किया था

अश्विनी चौबे ने भागलपुर से 2015 में विधानसभा चुनाव लड़े और हारे अपने बेटे अर्जित शाश्वत को टिकट देने का खुद ही विरोध करने की बात भी बताई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कोर ग्रुप में तब के पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने अर्जित को भागलपुर से लड़ाने की बात कही तो उन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि इससे उनकी बदनामी होगी। चौबे ने बताया कि अमित शाह ने कहा कि अर्जित ने बिहार में सबसे ज्यादा मेंबरशिप की है और इसको चुनाव लड़ाया जाएगा, चाहे वो आपका बेटा ही क्यों ना हो। चौबे ने कहा कि उन्होंने तब सलाह दी कि भागलपुर अगर इतना महत्वपूर्ण है तो सुशील मोदी को लड़ा दीजिए।

ये भी पढ़ें:अब BJP ने पप्पू सिंह की उम्र पर सवाल उठाया, पीके ने सम्राट को बनाया था मुद्दा
ये भी पढ़ें:खोजी पत्रकार बन गए हैं प्रशांत किशोर; जन सुराज के आरोपों पर सम्राट चौधरी का तंज
ये भी पढ़ें:सम्राट चौधरी को मर्डर केस में गिरफ्तार करे सरकार; प्रशांत बोले- जेल भेजें नीतीश
ये भी पढ़ें:अशोक चौधरी ने ठेकों में 5% कमीशन लिया, 500 करोड़ की संपत्ति बनाई- प्रशांत किशोर