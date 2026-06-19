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भरत तिवारी एनकाउंटर पर BJP मंत्री मिथिलेश के बाद अश्विनी चौबे भड़के, 48 घंटे का अल्टीमेटम

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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भाजपा नेता अश्विनी चौबे ने कहा कि भोजपुर जिले के शाहपुर में भरत भूषण तिवारी के सरेंडर करने के बाद पुलिस ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। यह लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना है। सम्राट चौधरी को 48 घंटे के भीतर दोषियों को जेल भेजना चाहिए।

भरत तिवारी एनकाउंटर पर BJP मंत्री मिथिलेश के बाद अश्विनी चौबे भड़के, 48 घंटे का अल्टीमेटम

बिहार के भोजपुर जिले में भरत तिवारी की पुलिस एनकाउंटर में मौत पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। अब सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता ही इस एनकाउंटर पर सवाल उठाने लगे हैं। भाजपा के वरीय नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने पुलिस-प्रशासन पर भड़कते हुए भरत तिवारी के एनकाउंटर को मर्डर करार दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से इसकी उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग करते हुए 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। इससे पहले शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी भी इस एनकाउंटर को दुर्भाग्यपूर्ण बता चुके हैं।

पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने शुक्रवार को बयान जारी कर भोजपुर जिले के शाहपुर में हुए भरत तिवारी के एनकाउंटर पर बिहार पुलिस की निंदा की। उन्होंने कहा कि यह पुलिस की घृणित और विद्वेषपूर्ण मानसिकता को दर्शाता है, जिससे सरकार की बदनामी हो रही है। उन्होंने इसे लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना बताया।

चौबे ने अमित शाह से भी संज्ञान लेने को कहा

चौबे ने कहा, "शाहपुर के बिलौटी गांव निवासी भरत भूषण तिवारी की पुलिस ने सरेंडर करने के बाद गोली मारकर मारकर हत्या कर दी। यह हृदय विदारक है। गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह करता हूं कि भरत तिवारी की निर्मम हत्या पर संज्ञान लेते हुए दोषी पुलिस प्रशासन के खिलाफ तत्काल कार्रवाई कर उच्चस्तरीय जांच का आदेश दें। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से आग्रह करता हूं कि हत्यारों को तत्काल 48 घंटे के भीतर जेल भेजकर बिहार में सुशासन होने का परिचय दें।" उन्होंने कहा कि युवाओं को अपराधीकरण से बचाना सरकार का परम कर्तव्य होना चाहिए।

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मिथिलेश तिवारी बोले- जरूरी था तो हाफ एनकाउंटर कर देती पुलिस

बिहार के शिक्षा मंत्री एवं भाजपा नेता मिथिलेश तिवारी ने भी इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं। एक दिन पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत में इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। उन्होंने कहा कि पुलिस को पहले युवक के आपराधिक इतिहास के बारे में पता लगाना चाहिए था। अगर जरूरी ही था तो उसका हाफ एनकांटर कर देते।

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क्या है मामला?

शाहपुर के बिलौटी गांव निवासी भरत भूषण तिवारी लगातार पुलिस और प्रशासन को चुनौती दे रहा था। उसके पास एक अवैध पिस्टल थी और एसडीएम को जान से मारने की धमकी भी दी थी। सोशल मीडिया पर वह कई दिनों से वीडियो पोस्ट कर रहा था। मंगलवार को जब शाहपुर थाना पुलिस उसे पकड़ने गई तो युवक ने पुलिसकर्मियों पर पिस्टल तान दी थी। बाद में उसने फायरिंग भी कि जिसमें पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए थे।

बुधवार सुबह भोजपुर एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने मिलकर उसे घेर लिया और मुठभेड़ में गोली लगने से वह घायल हो गया। पटना के पीएमसीएच में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ करार दिया था।

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सरेंडर के बाद पुलिस ने मारी गोली?

भरत तिवारी के परिजन ने इस एनकाउंटर को फर्जी बताया और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भरत ने सरेंडर कर दिया था, इसके बावजूद उसे गोली मार दी गई। पुलिस से मुठभेड़ के दौरान युवक फेसबुक पर लाइव भी कर रहा था। अपने आखिरी फेसबुक लाइव में वह पुलिसकर्मियों के सामने बंदूक फेंककर सरेंडर करता हुआ नजर आया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। भोजपुर एसपी ने इस मामले में फिलहाल शाहपुर थानेदार समेत 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया।

(हिन्दुस्तान ब्यूरो के इनपुट के आधार पर)

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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