भरत तिवारी एनकाउंटर पर BJP मंत्री मिथिलेश के बाद अश्विनी चौबे भड़के, 48 घंटे का अल्टीमेटम

भाजपा नेता अश्विनी चौबे ने कहा कि भोजपुर जिले के शाहपुर में भरत भूषण तिवारी के सरेंडर करने के बाद पुलिस ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। यह लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना है। सम्राट चौधरी को 48 घंटे के भीतर दोषियों को जेल भेजना चाहिए।

बिहार के भोजपुर जिले में भरत तिवारी की पुलिस एनकाउंटर में मौत पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। अब सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता ही इस एनकाउंटर पर सवाल उठाने लगे हैं। भाजपा के वरीय नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने पुलिस-प्रशासन पर भड़कते हुए भरत तिवारी के एनकाउंटर को मर्डर करार दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से इसकी उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग करते हुए 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। इससे पहले शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी भी इस एनकाउंटर को दुर्भाग्यपूर्ण बता चुके हैं।

पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने शुक्रवार को बयान जारी कर भोजपुर जिले के शाहपुर में हुए भरत तिवारी के एनकाउंटर पर बिहार पुलिस की निंदा की। उन्होंने कहा कि यह पुलिस की घृणित और विद्वेषपूर्ण मानसिकता को दर्शाता है, जिससे सरकार की बदनामी हो रही है। उन्होंने इसे लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना बताया।

चौबे ने अमित शाह से भी संज्ञान लेने को कहा चौबे ने कहा, "शाहपुर के बिलौटी गांव निवासी भरत भूषण तिवारी की पुलिस ने सरेंडर करने के बाद गोली मारकर मारकर हत्या कर दी। यह हृदय विदारक है। गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह करता हूं कि भरत तिवारी की निर्मम हत्या पर संज्ञान लेते हुए दोषी पुलिस प्रशासन के खिलाफ तत्काल कार्रवाई कर उच्चस्तरीय जांच का आदेश दें। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से आग्रह करता हूं कि हत्यारों को तत्काल 48 घंटे के भीतर जेल भेजकर बिहार में सुशासन होने का परिचय दें।" उन्होंने कहा कि युवाओं को अपराधीकरण से बचाना सरकार का परम कर्तव्य होना चाहिए।

मिथिलेश तिवारी बोले- जरूरी था तो हाफ एनकाउंटर कर देती पुलिस बिहार के शिक्षा मंत्री एवं भाजपा नेता मिथिलेश तिवारी ने भी इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं। एक दिन पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत में इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। उन्होंने कहा कि पुलिस को पहले युवक के आपराधिक इतिहास के बारे में पता लगाना चाहिए था। अगर जरूरी ही था तो उसका हाफ एनकांटर कर देते।

क्या है मामला? शाहपुर के बिलौटी गांव निवासी भरत भूषण तिवारी लगातार पुलिस और प्रशासन को चुनौती दे रहा था। उसके पास एक अवैध पिस्टल थी और एसडीएम को जान से मारने की धमकी भी दी थी। सोशल मीडिया पर वह कई दिनों से वीडियो पोस्ट कर रहा था। मंगलवार को जब शाहपुर थाना पुलिस उसे पकड़ने गई तो युवक ने पुलिसकर्मियों पर पिस्टल तान दी थी। बाद में उसने फायरिंग भी कि जिसमें पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए थे।

बुधवार सुबह भोजपुर एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने मिलकर उसे घेर लिया और मुठभेड़ में गोली लगने से वह घायल हो गया। पटना के पीएमसीएच में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ करार दिया था।

सरेंडर के बाद पुलिस ने मारी गोली? भरत तिवारी के परिजन ने इस एनकाउंटर को फर्जी बताया और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भरत ने सरेंडर कर दिया था, इसके बावजूद उसे गोली मार दी गई। पुलिस से मुठभेड़ के दौरान युवक फेसबुक पर लाइव भी कर रहा था। अपने आखिरी फेसबुक लाइव में वह पुलिसकर्मियों के सामने बंदूक फेंककर सरेंडर करता हुआ नजर आया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। भोजपुर एसपी ने इस मामले में फिलहाल शाहपुर थानेदार समेत 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया।