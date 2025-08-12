सीतामढ़ी के ठाकुरबाड़ी मंदिर से करोड़ों की अष्टधातु की मूर्तियां चोरी! श्रीराम की मूर्ति छोड़ गए चोर

स्थानीय लोगों के मुताबिक चोरी हुईं अष्टधातु मूर्तियों की कीमत करोड़ों में होगी। चोर माता सीता, भगवान लक्ष्मण, राधा जी, कृष्ण जी एवं लड्डू गोपाल जी की मूर्तियां चुरा कर ले गए। चोर भगवान राम को पहनाए गए मुकुट तो ले गए, लेकिन उनकी मूर्ति को वहीं छोड़ दी।

सीतामढ़ी जिले के बेला थाना क्षेत्र के गोरहारी गांव स्थित ठाकुरबाड़ी मंदिर से अज्ञात चोरों ने सोमवार की रात अष्टधातु की पांच मूर्तियां चोरी कर ली। चोरी गई सभी मूर्तियां करीब ढ़ाई सौ साल पुरानी एवं दुर्लभ बताई जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार इनकी कीमत करोड़ों में होगी। चोर माता सीता, भगवान लक्ष्मण, राधा जी, कृष्ण जी एवं लड्डू गोपाल जी की मूर्तियां चुरा कर ले गए। इसके साथ ही चोर मूर्तियों को पहनाए गए बेशकीमती मुकुट एवं कड़े भी ले गए। चोर भगवान राम को पहनाए गए मुकुट तो ले गए, लेकिन उनकी मूर्ति को वहीं छोड़ दिया।

अनुमान लगाया जा रहा है कि भगवान राम की मूर्ति काला होने के कारण चोर उसे बेकार समझकर छोड़ गए। मामले को लेकर भुवनेश्वर झा ने बेला पुलिस को आवेदन देकर मूर्तियां बरामद करने की गुहार लगाई है। थानाध्यक्ष अचल अनुराग ने बताया कि मामला संज्ञान में आते ही पुलिस जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक गोरहारी गांव निवासी भुवनेश्वर झा के पूर्वजों द्वारा करीब ढ़ाई सौ वर्ष पूर्व मंदिर का निर्माण कराया गया था।