Ashtadhatu idols worth crores stolen from Thakurbari temple of Sitamarhi Thieves left the idol of Shri Ram सीतामढ़ी के ठाकुरबाड़ी मंदिर से करोड़ों की अष्टधातु की मूर्तियां चोरी! श्रीराम की मूर्ति छोड़ गए चोर
Hindi NewsBihar NewsAshtadhatu idols worth crores stolen from Thakurbari temple of Sitamarhi Thieves left the idol of Shri Ram

सीतामढ़ी के ठाकुरबाड़ी मंदिर से करोड़ों की अष्टधातु की मूर्तियां चोरी! श्रीराम की मूर्ति छोड़ गए चोर

स्थानीय लोगों के मुताबिक चोरी हुईं अष्टधातु मूर्तियों की कीमत करोड़ों में होगी। चोर माता सीता, भगवान लक्ष्मण, राधा जी, कृष्ण जी एवं लड्डू गोपाल जी की मूर्तियां चुरा कर ले गए। चोर भगवान राम को पहनाए गए मुकुट तो ले गए, लेकिन उनकी मूर्ति को वहीं छोड़ दी।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, परिहार (सीतामढ़ी)Tue, 12 Aug 2025 08:16 PM
सीतामढ़ी के ठाकुरबाड़ी मंदिर से करोड़ों की अष्टधातु की मूर्तियां चोरी! श्रीराम की मूर्ति छोड़ गए चोर

सीतामढ़ी जिले के बेला थाना क्षेत्र के गोरहारी गांव स्थित ठाकुरबाड़ी मंदिर से अज्ञात चोरों ने सोमवार की रात अष्टधातु की पांच मूर्तियां चोरी कर ली। चोरी गई सभी मूर्तियां करीब ढ़ाई सौ साल पुरानी एवं दुर्लभ बताई जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार इनकी कीमत करोड़ों में होगी। चोर माता सीता, भगवान लक्ष्मण, राधा जी, कृष्ण जी एवं लड्डू गोपाल जी की मूर्तियां चुरा कर ले गए। इसके साथ ही चोर मूर्तियों को पहनाए गए बेशकीमती मुकुट एवं कड़े भी ले गए। चोर भगवान राम को पहनाए गए मुकुट तो ले गए, लेकिन उनकी मूर्ति को वहीं छोड़ दिया।

अनुमान लगाया जा रहा है कि भगवान राम की मूर्ति काला होने के कारण चोर उसे बेकार समझकर छोड़ गए। मामले को लेकर भुवनेश्वर झा ने बेला पुलिस को आवेदन देकर मूर्तियां बरामद करने की गुहार लगाई है। थानाध्यक्ष अचल अनुराग ने बताया कि मामला संज्ञान में आते ही पुलिस जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक गोरहारी गांव निवासी भुवनेश्वर झा के पूर्वजों द्वारा करीब ढ़ाई सौ वर्ष पूर्व मंदिर का निर्माण कराया गया था।

साथ ही अष्टधातु की मूर्तियां स्थापित की गई थी। सोमवार की रात मंदिर के पुजारी सुधीर झा रात के करीब 9 बजे पूजा करने के उपरांत मंदिर बंद कर घर चले गए। अगली सुबह जब वे मंदिर पहुंचे तो दरवाजा टूटा हुआ पाया। अंदर देखा तो मूर्तियां गायब मिली। इसके बाद उन्होंने इसकी सूचना ग्रामीणों एवं अन्य लोगों को दी।