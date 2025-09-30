एक दलित का हेलीकॉप्टर चढ़ना पचा नहीं, दो दिन उड़ा तो नजर में चढ़ गया: अशोक चौधरी

जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर की हिट लिस्ट में टॉप टारगेट बने जनता दल यूनाइटेड के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि दलित दो दिन हेलीकॉप्टर पर चढ़ गया तो सबकी नजर में चढ़ गया।

जन सुराज पार्टी (जेएसपी) के नेता प्रशांत किशोर के निशाने पर चल रहे जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के मंत्री अशोक चौधरी ने बिना किसी का नाम लिए कहा है कि दलित का हेलीकॉप्टर चढ़ना आज भी लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि वो दो दिन हेलीकॉप्टर में क्या उड़ लिए, सबकी नजर में चढ़ गए। बता दें कि प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर कई किस्तों में सांसद बेटी शांभवी चौधरी के लिए लोकसभा चुनाव का टिकट खरीदने से लेकर 200 से 500 करोड़ तक की संपत्ति जुटाने का आरोप लगाया है।

अशोक चौधरी ने शांभवी चौधरी के लिए टिकट खरीदने वाले आरोप पर कोर्ट में केस कर दिया है, जबकि दो साल में 200 करोड़ की संपत्ति जुटाने के आरोप पर 100 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा है। प्रशांत किशोर ने सोमवार को अशोक चौधरी को चेतावनी दी है कि सात दिन में अगर वो केस और नोटिस वापस नहीं लेते हैं तो अगली बार वो उनकी 500 करोड़ की संपत्ति का खुलासा करेंगे।