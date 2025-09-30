प्रशांत किशोर से केस-केस नहीं खेलेंगे अशोक चौधरी? दुर्गाष्टमी पर कहा- जनता की अदालत में लड़ेंगे

जेडीयू के नेता और मंत्री अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी से न्यायालय के बदले चुनाव के मैदान में राजनीतिक लड़ाई लड़ने का फैसला किया है। दुर्गाष्टमी पर उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि कोर्ट से बेहतर जनता की अदालत में लड़ना है।

जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के महासचिव और बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी ने जन सुराज पार्टी (जेएसपी) के सुप्रीमो प्रशांत किशोर से कोर्ट में केस-मुकदमा के बदले चुनाव में लड़ने का फैसला कर लिया है। प्रशांत किशोर के ताबड़तोड़ आरोप झेल रहे अशोक चौधरी ने दुर्गाष्टमी के दिन एक ट्वीट करके कहा कि उनके हिसाब से न्यायालय में लड़ने से बेहतर है कि विधानसभा चुनाव में जनता की अदालत में इस लड़ाई को लड़ा जाए। उन्होंने पहले कहा था कि प्रशांत किशोर के आरोपों पर मीडिया के माध्यम से बहस करने से अच्छा है कि अदालत में दोनों पक्ष शपथ पत्र दाखिल कर बहस करें।

चौधरी ने सांसद बेटी शांभवी चौधरी के लिए लोकसभा चुनाव का टिकट खरीदने के आरोप को लेकर प्रशांत पर कोर्ट में मानहानि का एक केस दायर कर रखा है। दो साल में 200 करोड़ की संपत्ति जुटाने के आरोप को लेकर दूसरे केस की तैयारी में चौधरी ने प्रशांत को 100 करोड़ का लीगल नोटिस भेजा था, जिसका जवाब प्रशांत किशोर ने भी दे दिया है।