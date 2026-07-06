भरत तिवारी एनकाउंटर में SDM की भूमिका की भी होगी जांच, अशोक चौधरी से बोले परिजन- गाड़ी में दो गोली मारी

भरत तिवारी एनकाउंटर: भरत तिवारी के कथित पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के बाद पहली बार बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी भोजपुर के बिलौटी गांव पहुंचे। अशोक चौधरी ने भरत के परिजनों से मुलाकात कर कहा है कि इस प्रकरण में एसडीएम की भूमिका की जांच होगी।

भरत तिवारी एनकाउंटर: बिहार सरकार के मंत्री डॉ. अशोक चौधरी रविवार को भोजपुर के बिलौटी गांव पहुंचे। भरत तिवारी के पीड़ित परिवार से मिलने वाले बिहार सरकार के वह पहले मंत्री हैं। उन्होंने मृतक की मां आशा देवी, पिता काशीनाथ तिवारी और अन्य परिजनों से कमरे में लंबी बातचीत कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। परिजनों ने एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए विस्थापितों के फंड में गड़बड़ी का आरोप लगाया और भरत तिवारी के गायब मोबाइल को ले पुलिस-प्रशासन की भूमिका पर गंभीर आरोप लगाये। मंत्री अशोक चौधरी ने पहली नजर में पूरे मामले को पुलिस का ओवर रिएक्शन बताया। परिजनों ने सवाल उठाया कि एनकाउंटर के दौरान तत्कालीन एसडीएम घटनास्थल पर किस भूमिका में मौजूद थे? इस पर मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि उनकी भूमिका की भी निष्पक्ष जांच कराई जाएगी।

मंत्री ने कहा कि परिवार की ओर से उठाए गए सभी बिंदुओं से मुख्यमंत्री और सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। जांच में यदि किसी भी पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी की लापरवाही अथवा संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मौके पर विधायक अरुण मांझी, नागरिक परिषद के महासचिव छोटू सिंह, महावीर चौधरी फाउंडेशन के सचिव सैयद सलमान हुसैन, जदयू के निवर्तमान अध्यक्ष संजय सिंह, प्रदेश सलाहकार समिति सदस्य दिनेश कुमार ओझा, पं. शालिग्राम दूबे, पूर्व मुखिया परशुराम तिवारी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद थे।

भाई ने लगाया आरोप - दो गोली वाहन में मारी गई मृतक के भाई ने मंत्री से कहा कि भरत को कुल पांच गोलियां लगी हैं। आरोप लगाया कि तीन गोलियां घटनास्थल पर और दो वाहन के अंदर मारी गईं। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विसंगति का भी दावा किया। मां आशा देवी ने आरोप लगाया कि गरीबों और विस्थापितों की लड़ाई लड़ने के कारण उनके बेटे को लगातार प्रशासनिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी।

फंड और गायब मोबाइल का मुद्दा परिजनों ने आरोप लगाया कि भरत तिवारी विस्थापितों के लिए आए लगभग फंड में कथित गड़बड़ी को उजागर करने की तैयारी कर रहे थे। उनका दावा है कि भरत के मोबाइल में एसडीएम से जुड़ी लेन-देन और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य थे, लेकिन घटना के बाद से मोबाइल गायब है। परिवार ने मोबाइल बरामद कर उसकी जांच कराने और पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की।

पिता को पांच लाख का चेक सौंपा मंत्री अशोक चौधरी ने महावीर चौधरी फाउंडेशन की ओर से मृतक के पिता काशीनाथ तिवारी को पांच लाख रुपये का सहायता चेक सौंपा। उन्होंने कहा कि यह आर्थिक सहयोग भरत तिवारी के अधूरे सामाजिक सरोकारों और जनहित के कार्यों को आगे बढ़ाने की भावना से दिया गया है। उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि सरकार हर स्तर पर उनके साथ खड़ी है।

एसडीपीओ के प्रमोशन की बात को खारिज किया मंत्री ने स्पष्ट किया कि तत्कालीन एसडीपीओ को कोई प्रमोशन नहीं मिला है। निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने और जांच को प्रभावित होने से बचाने के लिए उनका केवल तबादला किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है।