शांभवी के लिए टिकट खरीदा तो चिराग पासवान अच्छे नेता कैसे? अशोक चौधरी का प्रशांत किशोर से सवाल

नीतीश कुमार की सरकार में जेडीयू के बड़े मंत्री अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर से पूछा है कि अगर पीके कहते हैं कि उन्होंने बेटी शांभवी चौधरी के लिए सांसद का टिकट खरीदा तो फिर चिराग पासवान को अच्छा नेता कैसे कहते हैं।

जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर के निशाने पर रहने वाले मंत्री अशोक चौधरी ने शांभवी चौधरी को सांसद का टिकट पैसे पर दिलाने के आरोप पर पूछा है कि एक तरफ पीके कहते हैं कि उन्होंने टिकट खरीदा और दूसरी तरफ वो चिराग पासवान को अच्छा नेता बताते हैं। नीतीश कुमार की सरकार में जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के कद्दावर मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी समस्तीपुर से चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी- रामविलास (एलजेपी-आर) की सांसद हैं। प्रशांत किशोर ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि अशोक चौधरी ने बेटी के लिए टिकट खरीदा है। जवाब में अशोक चौधरी ने कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया है।