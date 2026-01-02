अशोक चौधरी की पत्नी के खाते में 22 करोड़ नहीं हैं जमा, मंत्री ने कहा- टाइपिंग मिस्टेक

संक्षेप: बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि उनकी पत्नी के संपत्ति के ब्योरे में गलती से 2.25 करोड़ की जगह 22 करोड़ अंकित हो गया है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से इसमें सुधार करने का अनुरोध किया है।

बिहार की नीतीश सरकार में ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी की पत्नी के बैंक खाते में 22 करोड़ रुपये जितनी मोटी रकम जमा नहीं है। मंत्री ने इसे टाइपिंग मिस्टेक बताया है। उन्होंने अपनी संपत्ति के ब्योरे में सुधार के लिए भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अनुरोध किया है। दरअसल, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने बुधवार शाम को बिहार के सभी मंत्रियों की चल-अचल संपत्तियों का साल 2025 का ब्योरा जारी किया था। इसमें अशोक चौधरी की पत्नी के बैंक खाते में 22.54 करोड़ रुपये जमा दिखाए गए।

अब जेडीयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि संपत्ति की जानकारी देते समय टाइपिंग मिस्टेक की वजह से गलत आंकड़ा चला गया। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को लिखे पत्र में कहा कि उनकी पत्नी के नाम से बैंक में 2 करोड़ 25 लाख 67 हजार 497.29 रुपए जमा है। जबकि टाइपिंग मिस्टेक के कारण यह 22 करोड़ 54 लाख 67 हजार 497.29 रुपए अंकित हो गया है।

मंत्री चौधरी ने कहा कि इस वजह से उनके संपत्ति विवरण में यही राशि सार्वजनिक हो गई है। उन्होंने सरकारी वेबसाइट पर इस गड़बड़ी को सुधार कर अंकित करने का अनुरोध किया है।