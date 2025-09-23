अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को 100 करोड़ का नोटिस भेजा, मानहानि केस पहले भी हो चुका है
प्रशांत किशोर और अशोक चौधरी के बीच झगड़ा बढ़ता जा रहा है। जेडीयू मंत्री ने अब पीके को 100 करोड़ रुपये का मानहानि का नोटिस दिया है। इसमें 200 करोड़ रुपये की संपत्ति संबंधी विवाद बताया जा रहा है।
बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर को 100 करोड़ रुपये के मानहानि का नोटिस भेजा है। मंत्री ने पीके पर गलत बयानी करने और उनकी छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर अपने आरोपों के लिए क्षमा मांगें, नहीं तो वह उनके उनके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। बता दें कि नीतीश सरकार में जेडीयू के वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी पर 200 करोड़ रुपये की संपत्ति दो साल में जुटाने का आरोप लगाया था। बता दें कि मंत्री पहले भी पीकपर मानहानि का केस कर चुके हैं।
प्रशांत किशोर ने पिछले सप्ताह पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाए थे कि अशोक चौधरी ने 2 सालों में अपनी पत्नी, बेटी, समधन और उनसे जुड़े मानव वैभव विकास ट्रस्ट के माध्यम से 200 करोड़ रुपये की जमीनें खरीदी हैं। इस ट्रस्ट की ट्रेजरी अशोक चौधरी की सांसद बेटी शांभवी चौधरी की सास अनिता कुणाल हैं। अब मंत्री ने इन्हीं आरोपों के सबूत मांगते हुए पीके को मानहानि का मुकदमा करने की धमकी दी है।
बता दें कि बीते जून महीने में भी अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर पर मानहानि का मुकदमा किया था। उस समय पीके ने आरोप लगाया था कि अशोक चौधरी ने अपनी बेटी शांभवी को लोकसभा चुनाव लड़वाने के लिए पैसा देकर टिकट खरीदा था। बता दें कि शांभवी चौधरी ने पिछले साल केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) के टिकट पर समस्तीपुर से चुनाव लड़ा था और जीतकर सांसद बनी थीं।