छाती पर चढ़कर राजनीति करूंगा; प्रशांत किशोर को अशोक चौधरी की ललकार- कोई ट्रंप का पार्टनर बता दे

अशोक चौधरी ने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए सारे आरोप गलत और निराधार हैं। अपनी सारी संपत्ति सार्वजनिक किया हुआ है। कल कोई कह दे कि ट्रंप के साथ पार्टनरशीप है।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटनाFri, 3 Oct 2025 04:48 PM
नीतीश सरकार के मंत्री और जदयू नेता अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर के आरोपों पर जवाब दिया है। कहा है कि घोषित संपत्ति से अधिक उनके पास कुछ नहीं है। उनकी राजनीतिक हत्या संभव नहीं है। अगर चुनाव नहीं लड़ पाए तो लड़ाएंगे। यह भी कहा है कि विरोधियों की छाती पर चढ़कर राजनीति करेंगे। जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर ठेकेदारों से 5 प्रतिशत कमीशन लेकर 5 सौ करोड़ की संपत्ति बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बिहार के बड़े नेता नीतीश कुमार हैं जिनके ऊपर जनता को सबसे ज्यादा भरोसा है।

अशोक चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए सारे आरोप गलत और निराधार हैं। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति सार्वजनिक किया हुआ है। कोई जो चाहे आरोप लगा दे। कहे कि ट्रंप के साथ पार्टनरशीप है। किसी का कागज दिखाने से वह अशोक चौधरी का थोड़े ही हो जाएगा। घोषित संपत्ति से ज्यादा निकला तो उसकी गुलामी करुंगा। आरोप प्रत्यारोप से मेरी राजनैतिक हत्या नहीं होगी। मजबूती के साथ बिहार में अपने विरोधियों की छाती पर चढ़कर राजनीति करूंगा। कहा कि प्रशांत किशोर के जवाब को लीगल टीम देख रही है।

अशोक चौधरी ने फिर कहा कि जनता की अदालत में जाएंगें जहां जल्दी फैसला होता है। न्यायालय में देरी होगी। उन्होंने कहा कि जनता की अदालत में दो महीने में फैसला आ जाएगा। अशोक चौधरी ने विधानसभा चुनाव के बारे में कहा कि कोई दावा कर ले, लेकिन जनता को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सबसे अधिक भरोसा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के अलावा बिहार में कोई दूसरा नेता पैदा नहीं हुआ है जिसपर जनता इतना भरोसा करती हो।

अशोक चौधरी ने चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि वे चुनाव लड़ेंगे या चुनाव लड़वाएंगे। ऐसे तो नहीं बैठेंगे। उन्होंने पत्रकारों के ज्यादा सवालों का जवाब नहीं दिया। कहा कि प्रशांत बहुत आरोप लगाते रहते हैं। कितने पर बोला जाए।

