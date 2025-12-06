आशा कार्यकर्ता बनी बिचौलिया; मां ने पैदा होते ही बेटे को 1.60 लाख में बेचा, ऐसा खुला मामला

संक्षेप: बच्चा खरीदने वाले ने दलील दी है कि, जवान बेटा मर गया था, इसलिए बच्चे को खरीदा। गोद लेने की कागजी प्रक्रिया बाद में पूरी करते। थानेदार ने बताया कि सीडब्ल्यूसी को पूरे मामले से अवगत कराते हुए सूचना दी गई है। सीडब्ल्यूसी के निर्देश के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

मुजफ्फरपुर के पारू के एक गांव की महिला ने शुक्रवार को जन्म लेते ही अपने बेटे को 1.60 लाख में बेच दिया। बच्चे के सौदे में प्रसव कराने वाली आशा बिचौलिया बनी। नवजात को मुजफ्फरपुर सदर थाने इलाके के एक मोहल्ला में बेचा गया था। बच्चा खरीदने वाला एक संभ्रांत परिवार है। बच्चे के सौदे में मां को एक लाख दिया गया, जबकि आशा ने 60 हजार रुपए रख लिया। बिना बच्चे के घर पहुंची मां तो गांव में सवाल उठा। इसके बाद स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि को लेकर महिला के ससुर थाने पहुंच गये।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस ने बच्चे को जन्म देनेवाली मां और बिचौलिया आशा को हिरासत में ले लिया। दोनों से पूछताछ हुई तो करतूत सामने आई। इसके बाद पुलिस ने शनिवार की शाम बच्चे को खरीदार के घर से बरामद कर लिया। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की सुबह सीएचसी में 5.12 बजे महिला ने बेटे को जन्म दिया। इससे पहले प्रसव पीड़ा होने पर आशा ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। वहां डॉक्टर की देखरेख में महिला ने पुत्र को जन्म दिया। शुक्रवार दोपहर करीब 1.30 बजे सीएचसी से प्रसूता को नवजात के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। इसी बीच आशा और प्रसूता ने मिलकर नवजात को मुजफ्फरपुर शहर स्थित एक संभ्रांत परिवार को सौंप दिया।

पुलिसिया पूछताछ में महिला ने बताया कि आशा ने एक लाख रुपये दिया है, जबकि साठ हजार रुपये अभी नहीं मिला है। महिला को पहले से दो बेटे हैं। एक सात साल का और दूसरा पांच साल का है। पति दिल्ली में रहकर मजदूरी करता है। इधर, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी हैदर अयूब ने बताया कि सीएचसी से जच्चा-बच्चा को डिस्चार्ज किया गया था। इसके बाद की जानकारी नहीं है।

थानेदार चंदन कुमार ने बताया कि नवजात को बरामद कर लिया गया है। खरीदने वाले ने दलील दी है कि, जवान बेटा मर गया था, इसलिए बच्चे को खरीदा। गोद लेने की कागजी प्रक्रिया बाद में पूरी करते। थानेदार ने बताया कि सीडब्ल्यूसी को पूरे मामले से अवगत कराते हुए सूचना दी गई है। सीडब्ल्यूसी के निर्देश के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। शिकायत दर्ज कराने के लिए परिजनों की काउंसिलिंग कराई जा रही है।