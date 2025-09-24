ओवैसी ने तेजस्वी यादव को भाजपा की बी टीम बताया, बोले- हम सिर्फ 6 सीटें मांग रहे थे

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को किशनगंज से सीमांचल न्याय यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को इशारों में बीजेपी की बी टीम बताया।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में गठबंधन न करने से बिफरे असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की बी टीम बताया है। किशनगंज से सीमांचल न्याय यात्रा शुरू करते हुए ओवैसी ने बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी AIMIM महागठबंधन में शामिल होना चाहती थी। हमने सिर्फ 6 सीटों मांग की। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी को पत्र भी लिखा, मगर उसका कोई जवाब नहीं आया।

AIMIM के प्रमुख एवं हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को सीमांचल में चुनाव प्रचार का बिगुल फूंका। उन्होंने किशनगंज शहर के रुईधासा से सीमांचल न्याय यात्रा की शुरुआत करते हुए रोड शो किया। इससे पहले अपने संबोधन में ओवैसी ने महागठबंधन खासकर राजद पर तीखा हमला किया।

महागठबंधन में शामिल होने को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि बिहार की जनता देख रही है कि भाजपा की बी टीम कौन है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पत्र लिखा, मीडिया के जरिए प्रस्ताव भेजा कि हम गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। सिर्फ 6 सीट की मांग की गई लेकिन कोई जवाब नहीं दिया।

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमने अपना फर्ज निभाया है और बिहार की जनता देख रही है कि कौन भाजपा को कामयाब करना चाहता है। वहीं, बिहार में AIMIM कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी के सवाल पर उन्होंने किनारा करते हुए कहा कि जब लिस्ट जारी होगा तो पता चल जाएगा। साथ ही किसी अन्य दल के साथ गठबंधन को लेकर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।